Glaube und Hoffnung mit Heimsieg in die Adventszeit

Mit diesem vorweihnachtlichen Motto bereitet sich unsere Erste auf das spannende Derby gegen den Weimarer SV vor. Adwenkszeit? Rechtschreibfehler? – Nein! Alle VfB-Insider sollten das Wort noch mal langsam lesen. Die Trendkurve beim Weimarer SV zeigte zuletzt hangaufwärts. Durch Siege hat sich das Team bis auf dem 3. Tabellenplatz der Kreisliga Nord vorgekämpft. Die Niedergrunstedter sind für unsere junge Mannschaft bereits alte Bekannte. Es gab bereits diverse Punktspiele und zuletzt ein Pokalspiel gegeneinander. Durch den Sieg der Dübler-Elf bei der Reserve vom SV Arnstadt gibt es die Chance, in der Rückrunde aus eigener Kraft wieder die Tabellenführung zu übernehmen. Dafür muss aber ein Heimsieg am Sonntag erkämpft werden. Das sind spannende Voraussetzungen für ein besonderes Spiel zum 1. Adwenk.



Update: Wegen zu vieler kranker Spieler beim VfB Oberweimar wurde in Abstimmung mit dem Trainer des WSV die Spielabsetzung am Freitagabend beim Staffelleiter beantragt.