„Glaube, das war eine Fehlentscheidung“: Forstinning verliert unglücklich in Hallbergmoos

Der VfB Forstinning verlor mit 1:3 (0:2) im Stadion am Airport gegen den VfB Hallbergmoos-Goldach. Für die Gäste wäre mehr möglich gewesen.

Erneut ein wenig unter Wert verkaufte sich der VfB Forstinning bei der 1:3-Niederlage beim Freisinger Vertreter VfB Hallbergmoos-Goldach. Die Torfolge aus der vorangegangenen 1:3-Pleite gegen den TuS Geretsried wiederholte sich exakt nun in Hallbergmoos: Nach einem 0:2-Rückstand kämpfte sich Forstinning mit dem Anschlusstreffer zurück in die Partie und schnupperte am Ausgleich, kassierte dann aber jeweils das entscheidende 1:3.