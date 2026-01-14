Gladbachs U23 ist dem KFC Uerdingen deutlich überlegen

Die U23 von Borussia Mönchengladbach ist in der Vorbereitung weiter als der KFC Uerdingen, schließlich beginnt in der Regionalliga West in der kommenden Woche die Rückrunde. Der fortgeschrittene Stand hat sich auch im Testspiel am Mittwoch gezeigt, die Uerdinger gingen im Schatten des Borussia-Parks mit 1:7 (0:3) unter.
Testspiel-Ergebnisse sind natürlich immer mit Vorsicht zu genießen, doch die Fohlen haben eindrucksvoll gezeigt, warum sie zur Winterpause zur den Top-Teams der Regionalliga zählen. Nur fünf Punkte fehlen auf Tabellenführer Fortuna Köln. Nach dem Führungstreffer von Justin Adozi (16.) setzte Len Wörsdörfer den Gästen mit einem Doppelschlag zu (25., 28.), die nach dem Seitenwechsel durch einen verwandelten Strafstoß von Yasin-Cemal Kaya ihr einziges Tor bejubelten (49.). Vor allem in der Schlussphase legte das Team von Oliver Kirch noch einmal zu und nach Joshua Uwakhonye (56.) trieben Niklas Swider (74., 86.) und Jan Urbich (84.) das Ergebnis in die Höhe.
Während bei der Borussia beispielsweise aus dem Bundesliga-Kader Verteidiger Fabio Chiarodia im ersten Abschnitt mitwirkte, gab es beim KFC Uerdingen laut offiziellem Spielbericht scheinbar zwei unplanmäßige Wechsel: Adam Tolba verließ schon in der 22. Minute das Feld, Zugang Ibuki Noguchi kam zur Pause und ging schon in der 67. Minute wieder runter. Ob Verletzungen vorliegen, ist aktuell unbekannt, dazu später mehr auf FuPa.
Kirch zeigte sich in Vereinsmedien zufrieden. Der Gladbach-Coach sagte: „Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung. Aufgrund der schwierigen Witterungsbedingungen hatten wir nur wenig Zeit, um neue Inhalte zu trainieren. Die Mannschaft hat diese wenigen Einheiten jedoch sehr gut genutzt und bereits vieles auf dem Platz umgesetzt. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir mit großer Emotionalität gegen den Ball gearbeitet. Nach dem Seitenwechsel haben wir etwas Anlaufzeit gebraucht, die Jungs haben sich dann aber in die Partie gebissen und es auch sehr gut gemacht. Über beide Halbzeiten hinweg war der Sieg auch in dieser Höhe verdient.“
Für die Borussia steht gegen den belgischen Top-Klub KRC Genk am Samstag am Samstag die Generalprobe an, zeitgleich spielt der KFC ein Hallenturnier in Westfalen.
Borussia Mönchengladbach II – KFC Uerdingen 7:1
Borussia Mönchengladbach II: Maximilian Neutgens (62. Florian Dimmer), Michel Lieder (46. Talha Catkaya), Julian Korb (46. Niklas Swider), Yannik David Dasbach, Fabio Chiarodia (46. Joshua Uwakhonye), Elias Vali Fard (46. Tyler Meiser), Veit Stange (46. Nico Vidic), Charles Herrmann (62. Jan Urbich), Yannick Michaelis (46. Divine Dillon Berko), Justin Adozi, Len Wörsdörfer (46. Antonio Jozanovic) - Trainer: Oliver Kirch
KFC Uerdingen: Ilhan Rahmanovic, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Anthony Oscasindas, Seongsun You (46. Maximilian Dimitrijevski), Yasin-Cemal Kaya (62. Pierre Rogasik), Dave Fotso Youmssi, Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (46. Ibuki Noguchi) (67. Mustafa Doganci), Nedzhib Hadzha, Etienne-Noel Reck (75. Derick Gyamfi), Adam Tolba (22. Ephraim Kalonji) - Trainer: Julian Stöhr
Schiedsrichter: Davide Zeisberg (Solingen) - Zuschauer: 60
Tore: 7:1 Niklas Swider (8.), 1:0 Justin Adozi (16.), 2:0 Len Wörsdörfer (25.), 3:0 Len Wörsdörfer (28.), 3:1 Yasin-Cemal Kaya (45. Foulelfmeter), 4:1 Joshua Uwakhonye (56.), 5:1 Niklas Swider (74.), 6:1 Jan Urbich (84.)
