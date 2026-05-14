Gladbach-Bezwinger Merten im Waldstadion: "Wird ein echtes Kampfspiel" Beide Teams beklagen Ausfälle – Beeck in 2026 zu Hause ohne Punktverlust von Andreas Santner · Heute, 07:15 Uhr · 0 Leser

Eliot Albert (li.) wird im Spiel gegen den FC Wegberg-Beeck gesperrt fehlen. – Foto: Boris Hempel

Das Waldstadion in Wegberg-Beeck gleicht im Jahr 2026 einer Festung – erst zwei Gegentore ließen die Hausherren in diesem Kalenderjahr auf eigenem Grün zu. Doch am Sonntag rückt eine Truppe an, die gerade erst den Tabellenführer mit 4:1 demontiert hat: der SSV Merten. Was nach einem Spitzenspiel klingt, ist jedoch auch ein Duell der personellen Sorgenfalten. Während Wegberg-Beeck seit Wochen mit einem „Mini-Kader“ jongliert, muss Merten nach dem Coup gegen Gladbach gleich mehrere Säulen ersetzen.

Beim FC Wegberg-Beeck gibt es keine zwei Meinungen: Die weiße Weste zu Hause soll bleiben. Trotz der unglücklichen 0:1-Niederlage in Hennef strotzt das Team von Mark Zeh vor allem im eigenen Waldstadion vor Selbstvertrauen. Die Bilanz im Jahr 2026 ist makellos – jeder Gast reiste bisher ohne Punkte ab. Dass nun Merten kommt, wertet Zeh als ultimative Reifeprüfung für seine Mannschaft, die Woche für Woche am Limit agiert. Zeh: "Arbeiten mit einem Mini-Kader"

„Auf uns wartet mit Merten die für mich körperlich stärkste Mannschaft der Mittelrheinliga auf uns. Der Kader ist gespickt mit erfahrenen Akteuren und gehört definitiv zu den Top-3 der Liga. Allein was die Breite und Größe des Kaders angeht, trennen uns momentan Welten: Wir arbeiten seit Wochen mit einem Mini-Kader von regelmäßig nur 14 Feldspielern. Die Jungs machen das zwar sehr gut, aber am Sonntag sind wir auch deshalb der klare Außenseiter. Dennoch wollen wir unsere Heimserie weiter ausbauen und die letzten Wochen der Saison erfolgreich abschließen“, ordnet Zeh die Favoritenrolle trotz der Heimstärke dem Gegner zu.