GL: TSV Seckmauern »scharf wie das Messer«

Wald-Michelbach (flom). Besser kann eine Rückkehr nicht gelingen: Der TSV Seckmauern schoss die SG Wald-Michelbach am ersten Gruppenliga-Spieltag auswärts mit 6:1 (4:1) ab und sendete ein großes Ausrufezeichen an die Konkurrenz. Die Mannschaft von Spielercoach Lucas Oppermann, der selbst dreifach einnetzte, spielte sich gegen eine schwache Heimelf in einen regelrechten Rausch. „Wir waren von Minute eins an scharf wie das Messer“, befand Oppermann.