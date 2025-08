GL: SG Wald-Michelbach startet desolat

Kreis Bergstraße (jz). „Der Saisonstart ging in die Hose“, sagte Dimitri Loenko nach der 1:6 (1:4)-Auftaktniederlage von Gruppenligist SG Wald-Michelbach bei Aufsteiger TSV Seckmauern. Der SGW-Abteilungsleiter sprach von einer desolaten Leistung seiner Mannschaft: „Kämpferisch, spielerisch – keine Körpersprache.“ Die Gastgeber gingen nach Strafstoß durch Fabio Sattler früh in Führung, schliefen dann aber ein. „Wir sind körperlich noch nicht auf dem Level, um in der Gruppenliga zu bestehen“, sagte Loenko. Seckmauern indes war in jeder Hinsicht überlegen, spielte mit Spielertrainer Lucas Oppermann immer wieder frech nach vorne und hatte Erfolg. Die SGW hingegen leistete sich viele Abspielfehler. „Die Abstimmung fehlt noch“, sagte der SGW-Abteilungsleiter auch mit Blick auf die Neuzugänge. „Wir haben uns von Beginn an aufgegeben – wir müssen aber kämpfen, rennen, beißen und dagegenhalten.“ – Tore: 1:0 Fabio Sattler (7., Foulelfmeter), 1:1, 1:2 Oppermann (21., 28.), 1:3, 1:4 Hener (40., 43.), 1:5 Oppermann (59.), 1:6 Diehl (80.). – Schiedsrichter: Paul. – Zuschauer: 200. – Bester SGW-Spieler: Naas.