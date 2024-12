GL kompakt: Auerbacher Kantersieg, Topspiel in Bensheim

Mit einem Kantersieg am Donnerstagabend gegen Eintracht Wald-Michelbach ist die TSV Rot-Weiß Auerbach auf den zweiten Platz vorgerückt. Bereits zur Halbzeit stand es 4:0. Für das formstarke Auerbach war es der vierte Sieg in Serie. Ganz anders läuft es bei Wald-Michelbach, das in Auerbach sein achtes siegloses Spiel in Folge erlebte.

Tore: 1:0 Schmidt (10.), 2:0 Kotek Benarides (15.), 3:0 Brunner (22.), 4:0 Dorval (42.), 5:0 Jäger (52.), 5:1 Pudic (67.), 6:1 Jäger (73.), 7:1 Köhler (75.)

Das zweite Nachholspiel hintereinander steht für die TSV Rot-Weiß Auerbach an. Der Tabellenvierte kann mit einem Sieg auf den zweiten Platz vorrücken. Aus den vergangenen drei Ligaspielen haben die Auerbacher drei gewonnen, vergangene Woche gab es allerdings ein 1:4 gegen Langstadt/Babenhausen. Eintracht Wald-Michelbach ist 16. mit 19 Punkten. Die Eintracht ist seit sieben Ligaspielen sieglos und muss dringend im engen Tabellenkeller punkten. Vergangene Woche ist das Spiel gegen den VfR Fehlheim ausgefallen. Auerbach ist auf dem Papier der klare Favorit und will gegen die abstiegsgefährdeten Michelbacher nichts anbrennen lassen.