GL: Drei Fornoff-Tore ebnen Höchst das Weiterkommen

Rimhorn (flom). Der TSV Höchst konnte am Mittwochabend im Achtelfinale des Odenwälder Kreispokals seiner Favoritenrolle gerecht werden und zog beim Kreisoberligisten 1. FC Rimhorn verdient mit einem 3:1 (1:0)-Erfolg in die nächste Runde ein. TSV-Spielertrainer Christian Remmers sprach von einem „recht ungefährdeten Sieg“, wenngleich seine Mannschaft erst kurz vor Schluss für die Entscheidung sorgte.

Mann des Abends war der Höchster Stürmer Jannik Fornoff, der alle drei Tore des Gruppenligisten erzielte. Die Gäste legten gut los und gingen durch den 22-Jährigen bereits nach fünf Minuten in Führung und hatten in Form von Christian Remmers, der mit seinem Kopfball nur knapp am Pfosten scheiterte, Flügelstürmer Leo Schnellbacher und Kapitän Christoph Eisenhauer mehrfach die Gelegenheit, zu erhöhen. Aber auch den Gastgebern, die aktuell in der Kreisoberliga auf Tabellenplatz sechs stehen, bot sich die Möglichkeit zum Ausgleich. Kurz nach Wiederanpfiff stellte Jannik Fornoff für Höchst, das „im gesamten Spielverlauf die Spielkontrolle inne hatte“, so Remmers, auf 2:0.