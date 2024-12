Giuliano Bartolotta kehrt zum TuS Efringen-Kirchen zurück

Der TuS Efringen-Kirchen hat bekannt gegeben, dass mit Giuliano Bartolotta "ein weiterer Rückkehrer zur Winterpause das Team der ersten Mannschaft verstärken wird". Dies teilte der A-Kreisligist am Freitag mit. Der 31-Jährige fühle sich vor allem auf der offensiven Flügelposition wohl, heißt es seitens des TuS. "Nach einigen Stationen in der Region kehrt er nun zu seinem Heimatverein ins Hölzele zurück." Zuletzt lief Bartolotta in der Saison 2015/16 im Efringen-Kirchener Trikot auf. Nach Stationen beim FC Wittlingen, FC Steinen-Höllstein, SC Kleinkems und bei der SG FC Wehr-Brennet wechselt er nun nach einem halben Jahr bei der SG Grenzach-Wyhlen zum TuS. Für den B-Kreisligisten kam Bartolotta in sieben Einsätzen auf zwei Tore und fünf Vorlagen.