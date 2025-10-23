 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
– Foto: Sascha Drenth

Gipfeltreffen in Pewsum – Süderneuland will sich Luft verschaffen

Leer sucht den Befreiungsschlag

Der 13. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems verspricht reichlich Spannung, enge Duelle und einige richtungsweisende Begegnungen im Kampf um Meisterschaft, Aufstieg und Klassenerhalt. Während Tabellenführer TuS Pewsum im Topspiel gegen den Dritten Concordia Ihrhove seine beeindruckende Serie verteidigen will, lauert Verfolger Großefehn in Westrhauderfehn auf den nächsten Dreier. Im Tabellenkeller kämpfen Hinte, Leer und Wiesmoor verzweifelt um den Anschluss, während sich Teams wie Wallinghausen, Hage oder Larrelt im sicheren Mittelfeld festsetzen möchten. Fußballfans dürfen sich also auf ein Wochenende mit vielen Toren, Emotionen und spannenden Geschichten freuen.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
SV SF Larrelt/FA Wybelsum
SV SF Larrelt/FA WybelsumSV SF Larrelt/FA Wybelsum
SpVg Aurich
SpVg AurichSpVg Aurich
15:00

Larrelt hat sich nach einem holprigen Saisonstart stabilisiert und zuletzt mit einem klaren 3:0 in Wiesmoor zurückgemeldet. Die Spielvereinigung Aurich ist nach wechselhaften Leistungen schwer einzuschätzen und verlor zuletzt nach drei Siegen am Stück in Ihrhove. Beide Teams liegen im Mittelfeld und wollen den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht verlieren. Es dürfte eine offene Begegnung mit reichlich Torraumszenen werden.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
VfB Germania Wiesmoor
VfB Germania WiesmoorVfB Wiesmoor
SV BW Borssum
SV BW BorssumSV BW Borssum
15:00

Für Germania Wiesmoor läuft in dieser Saison bislang fast gar nichts: nur drei Punkte und elf erzielte Tore nach elf Spielen. Borssum wiederum spielt eine starke Saison, musste sich zuletzt aber ganz bitter mit 3:4 Westrhauderfehn geschlagen geben. Dennoch spricht die individuelle Qualität klar für die Blau-Weißen. Wiesmoor braucht ein kleines Wunder, um hier Zählbares mitzunehmen.

Morgen, 20:00 Uhr
TuRa 07 Westrhauderfehn
TuRa 07 WestrhauderfehnWestrhauderf
SV Großefehn
SV GroßefehnGroßefehn
20:00

Zum Auftakt des 13. Spieltags empfängt TuRa 07 Westrhauderfehn den souveränen Tabellenzweiten SV Großefehn. Die Gäste marschieren bislang unaufhaltsam durch die Liga: neun Siege, zwei Remis und keine Niederlage sprechen für eine beeindruckende Konstanz, nur Pewsum steht aufgrund des Torverhältnisses an der Spitze. Westrhauderfehn hat nach einem durchwachsenen Start zuletzt ordentlich gepunktet und will den Favoriten im eigenen Stadion ärgern.

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr
SV Wallinghausen
SV WallinghausenSV Wallingh.
TuS Eintracht Hinte
TuS Eintracht HinteTuS Hinte
14:00

Der SV Wallinghausen gehört mit 17 Punkten zu den positiven Überraschungen der Saison. Der Aufsteiger aus Hinte hingegen steckt tief im Tabellenkeller und hat bislang nur drei Punkte gesammelt – bei 52 Gegentoren in zwölf Spielen. Für Wallinghausen ist die Partie eine Pflichtaufgabe, wenn man weiter oben mitspielen will. Hinte braucht ein kleines Fußballwunder, um ausgerechnet bei heimstarken Wallinghausern etwas mitzunehmen.

Der SV Hage hat sich im sicheren Mittelfeld etabliert und überzeugt vor allem durch mannschaftliche Geschlossenheit. Ganz anders die Situation bei Germania Leer: Nach dem Abstieg aus der Landesliga läuft so gut wie nichts zusammen, nur sieben Punkte und neun erzielte Tore stehen zu Buche. Hage geht mit Rückenwind aus den letzten Spielen als klarer Favorit in die Begegnung.

Sa., 25.10.2025, 15:00 Uhr
Süderneulander SV
Süderneulander SVSüderneul.SV
FC Norden
FC NordenFC Norden
15:00

Der Süderneulander SV spielt als Aufsteiger eine ordentliche Saison,hat sich zuletzt mit dem 5:3 gegen Hinte wieder Selbstvertrauen getankt, am vergangenen Wochenende aber gegen Germania Leer verloren. Der FC Norden dagegen steckt tief in der Krise: mehrere herbe Pleiten in Folge haben am Selbstvertrauen genagt. Süderneuland kann mit einem weiteren Sieg ins gesicherte Mittelfeld klettern. Norden braucht dringend ein Erfolgserlebnis, um den Absturz in die Abstiegszone zu stoppen.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
TuS Middels
TuS MiddelsTuS Middels
TV Bunde
TV BundeTV Bunde
15:00

Der TuS Middels zeigte zuletzt eine deutliche Leistungssteigerung und feierte mit dem 5:0 in Norden einen überzeugenden Auswärtssieg. TV Bunde dagegen bleibt unberechenbar – starke Phasen wechseln sich mit defensiven Aussetzern ab. In der Tabelle trennen beide Teams nur zwei Punkte, was Spannung garantiert. Middels will zu Hause den Aufwärtstrend bestätigen, während Bunde auf Stabilität und Effektivität im Abschluss hofft.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
TuS Pewsum
TuS PewsumPewsum
SV Concordia Ihrhove
SV Concordia IhrhoveSV Ihrhove
15:00

