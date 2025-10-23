Am Wochenende empfängt der Spitzenreiter TuS Pewsum den Tabellendritten SV Concordia Ihrhove zum Spitzenspiel in der Bezirksliga Weser-Ems. Beide Teams gehören zu den stärksten Mannschaften der laufenden Saison, fest steht also: die Partie verspricht hohe Intensität und Spannung.

Pewsum-Coach Jonas Petersen zeigt sich vor dem Heimspiel zuversichtlich: „Wir freuen uns auf das Heimspiel. Die Truppe zieht voll mit und ist in bester Form für so ein Spiel.“

Auch personell gibt es positive Nachrichten: „Die Lage entspannt sich. Sandro Poppenga, Eric Gwosdenko und Tjado Ringena werden alle wieder eine Option sein“, so Petersen. Eine bittere Nachricht gab es jedoch unter der Woche: Brayan Asprilla muss sich einer Operation am Ellenbogen unterziehen und wird in diesem Jahr nicht mehr auf Torejagd gehen können.

Der Tabellenführer aus Pewsum steht nach elf Spielen mit 29 Punkten weiterhin ungeschlagen an der Spitze – punktgleich mit dem SV Großefehn. Concordia Ihrhove folgt mit 26 Punkten aus zwölf Spielen auf Rang drei und könnte mit einem Auswärtssieg gleichziehen.