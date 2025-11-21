Gipfeltreffen in Elstorf: Vorentscheidung oder Tuchfühlung?

– Foto: Andreas Hannig

Sicherlich würde der TSV Elstorf im Falle eines Sieges eine Vorentscheidung im Titelrennen der Bezirksliga Lüneburg 2 abmoderieren. Trotzdem bietet das bevorstehende Gipfeltreffen mit dem VfL Westercelle (So., 23.11., 14 Uhr) an der Schützenstraße den Grün-Weißen mindestens eine große Möglichkeit, sich von seinem ärgsten Verfolger deutlich abzusetzen. Doch auch die Gäste treten die Auswärtsreise nach Elstorf mit einem klaren Vorhaben an.

Die Elstorfer sind nach einem heißen Transfersommer mit Vorschusslorbeeren in die laufende Spielzeit gestartet. Bislang wird die Mannschaft von Neu-Coach Michel Welke ihrem Favoritenstatus gerecht: Der TSV ist ungeschlagener Herbstmeister und stellt sowohl die beste Defensive und Offensive. Den Balance-Akt, den qualitativhochwertigen Kader in seiner vollen Breite bei Laune zu halten, meistert der Ligaprimus bravourös. „Es ist eine Luxussituation, derzeit 26 Spieler zur Verfügung und eine komplette Elf auf der Bank zu haben, die auch in jedem Bezirksliga-Spiel auflaufen könnte“, schwärmt Welke, aus dessen Kader sich bereits 15 unterschiedliche Akteure in die Torschützenliste eingetragen haben. „Wir bereiten uns gut auf das Spitzenspiel vor und freuen uns auf die Trainingswoche vor dem Aufeinandertreffen.“