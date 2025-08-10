Egestorf im Torrausch, Nullnummer im Spitzenspiel

Das Topspiel des 1. Bezirksliga-Spielzeit war vor allem taktischer Natur geprägt. Die Elstorfer hatten etwas mehr vom Ball, Westercelle verteidigte aber aufmerksam und setzte auf Umschaltsituationen. Letztlich führte der Ansatz beider Duellanten zu einem torlosen Unentschieden, das aber durchaus sehenswert war.

TSV-Cheftrainer Michel Welke: „Das war ein super taktisch geprägtes Spiel, in dem Westercelle es auch sehr gut gemacht hat. Beide haben ihren Matchplan verfolgt, wir hatten viel Ballbesitz aber auch kein Umschalten zugelassen. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, weil ich mit der Leistung nicht unzufrieden bin, mich aber das Ergebnis nervt. Wir waren dem Sieg schon näher, ohne die eine hundertprozentige Chance gehabt zu haben. Die Standardsituationen wären der Kniff gewesen, das Spiel zu öffnen.“