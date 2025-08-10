Egestorf im Torrausch, Nullnummer im Spitzenspiel

Während das Spitzenspiel zwischen den letztjährigen Dauerrivalen sehr von der Taktik geprägt war, schoss sich der MTV Egestorf in einen regelrechten Torrausch. Die SG Estetal feierte wiederum einen wichtigen Dreier zum Start im Aufsteigerduell.
Das Topspiel des 1. Bezirksliga-Spielzeit war vor allem taktischer Natur geprägt. Die Elstorfer hatten etwas mehr vom Ball, Westercelle verteidigte aber aufmerksam und setzte auf Umschaltsituationen. Letztlich führte der Ansatz beider Duellanten zu einem torlosen Unentschieden, das aber durchaus sehenswert war.
TSV-Cheftrainer Michel Welke: „Das war ein super taktisch geprägtes Spiel, in dem Westercelle es auch sehr gut gemacht hat. Beide haben ihren Matchplan verfolgt, wir hatten viel Ballbesitz aber auch kein Umschalten zugelassen. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, weil ich mit der Leistung nicht unzufrieden bin, mich aber das Ergebnis nervt. Wir waren dem Sieg schon näher, ohne die eine hundertprozentige Chance gehabt zu haben. Die Standardsituationen wären der Kniff gewesen, das Spiel zu öffnen.“
Die SG Estetal möchte dieses Mal mehr als nur ein einjähriges Bezirksliga-Abenteuer feiern. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase gelang es Torben Schweer das Leder mit dem Kopf im Kasten unterzubringen (27.). Anschließend entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem sich beiden Duellanten Möglichkeiten boten. Schließlich vollendete Tom Künzer nach Vorarbeit von Steffen Blade im zweiten Abschnitt den entscheidenden Konter (80.).
In einer ausgeglichenen Begegnung, in der beide durchaus ihre Abschlüsse verzeichneten, erzielte Joker Fabian Natter für den Jahn den 1:0-Siegtreffer (69.).
Brutaler Auftakt für den TV Meckelfeld und Neu-Coach Jordi Pablo! Nach dem Umbruch im Sommer reisten die Bravehearts mit nur drei Ersatzspielern nach Munster, Trainer Pablo war einer von zwei Feldspielern auf der Bank. Nachdem dem TVM im zweiten Durchgang die Kräfte nach und nach schwanden, schraubte die Eintracht das Resultat gnadenlos in die Höhe.
Während Borstel-Sangenstedt knapp über dem Strich landete, rettete sich Hermannsburg in der Relegation. Der MTV möchte in diesem Jahr nicht erneut in Abstiegsnöte geraten und legte dabei schon früh das Fundament für einen Auftaktsieg. Der spielende Co-Trainer Phillip-Oliver Gruhn ging mit bestem Beispiel voran und schnürte bei seinem Ligaeinstand einen Doppelpack.
Zwischenzeitlich sah es nach einem entspannten Nachmittag für den FC Jesteburg-Bendestorf aus. Die Hausherren ließen einige Möglichkeiten liegen, ehe Jannik Thees vom Punkt den Bann brach (29.). Anton von der Lieth schlug nur eine Zeigerumdrehung später erneut zu (30.), sodass Thees schon die vermeintlich Vorentscheidung erzielte (43.).
Stattdessen kam Altencelle gestärkt aus der Kabine zurück und erspielte sich schon mit dem Anbruch der Schlussphase einen ausgeglichenen Spielstand. Als die Begegnung zu kippen drohte, glückte Emil-Johannes Kirchhof dann doch der 5:4-Siegtreffer für JesBe.
Der MTV Egestorf bestätigt seine Frühform aus dem Bezirkspokal und sendet ein fettes Ausrufezeichen an die Konkurrenz. Im ersten Abschnitt gelang es der Eintracht durch einen Doppelpack von Konstantin Tomchik noch dran zu bleiben, nach der Pause spielten sich die Hausherren aber mit fünf verschiedenen Torschützen in einen Rausch. Nach einer Ampelkarte gerieten die Deichkicker noch in Unterzahl, leisteten durch zwei Treffer von Tim Eberle aber tatsächlich noch Ergebniskosmetik (74., 82.).
Große Erleichterung beim Buchholzer FC! Nachdem der BFC im Sommer einen großen Umbruch aufgrund vieler Abgänge vollziehen musste, ist der Start in die neue Spielzeit selbstredend wichtig. In einer langen ausgeglichenen Begegnung glückte Jonas Baumgart der 1:0-Siegtreffer (71.).