 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligavorschau

Gipfeltreffen am 14.Spieltag der 3.Division

Auftakt am Samstag in Wilwerwiltz

von Paul Krier · Heute, 10:16 Uhr · 0 Leser
Symbolbild
Symbolbild – Foto: Timo Babic

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3.Div
Colmar
Reisdorf
Luna
Beckerich

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Bereits am Samstag spielt Wilwerwiltz gegen Perlé. In der engen, aber aufgrund eines mittlerweile offiziell bestätigten Spielabbruchs unvollständigen Tabelle könnten die Gäste im Erfolgsfall auf die Aufstiegsrelegation schielen, die Stärke des Kaders sowie der Sieg am letzten Wochenende bei Leader Reisdorf sprechen für den FC Kiischpelt. Schlusslicht Grevels wird es gegen Spitzenteam Beckerich nicht leicht haben, seinen ersten Punkt zu holen.

Brouch und Reisdorf treffen sich am Sonntag zum Gipfeltreffen. Die Gäste müssen sich von der eingangs erwähnten Niederlage gegen Wilwerwiltz erholen und dürften auf Wiedergutmachung aus sein. Schwierig wird es allemal, Brouchs Trend ist aktuell leicht besser als der von Reisdorf. Luna Oberkorn und Colmar-Berg kämpfen wir das Gros der Liga ebenfalls um Punkte im Rennen um einen Platz in der 2.Division oder der Relegation.

Am Samstag

Heute, 19:00 Uhr
FC Kiischpelt Wilwerwiltz
FC Kiischpelt WilwerwiltzWilwerwiltz
FC Les Ardoisiers Perlé
FC Les Ardoisiers PerléPerlé
19:00
Unser Tipp: Heimsieg

Am Sonntag

Morgen, 16:00 Uhr
Luna Oberkorn
Luna OberkornLuna
AS Colmar-Berg
AS Colmar-BergColmar
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

Morgen, 16:00 Uhr
FC Brouch
FC BrouchBrouch
US Reisdorf 47
US Reisdorf 47Reisdorf
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

Morgen, 16:00 Uhr
FC Excelsior Grevels
FC Excelsior GrevelsGrevels
FC Beckerich
FC BeckerichBeckerich
16:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

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