Gipfeltreffen am 14.Spieltag der 3.Division

Symbolbild – Foto: Timo Babic

Bereits am Samstag spielt Wilwerwiltz gegen Perlé. In der engen, aber aufgrund eines mittlerweile offiziell bestätigten Spielabbruchs unvollständigen Tabelle könnten die Gäste im Erfolgsfall auf die Aufstiegsrelegation schielen, die Stärke des Kaders sowie der Sieg am letzten Wochenende bei Leader Reisdorf sprechen für den FC Kiischpelt. Schlusslicht Grevels wird es gegen Spitzenteam Beckerich nicht leicht haben, seinen ersten Punkt zu holen.

Brouch und Reisdorf treffen sich am Sonntag zum Gipfeltreffen. Die Gäste müssen sich von der eingangs erwähnten Niederlage gegen Wilwerwiltz erholen und dürften auf Wiedergutmachung aus sein. Schwierig wird es allemal, Brouchs Trend ist aktuell leicht besser als der von Reisdorf. Luna Oberkorn und Colmar-Berg kämpfen wir das Gros der Liga ebenfalls um Punkte im Rennen um einen Platz in der 2.Division oder der Relegation.