Division 3: was am 13.Spieltag los war

* Falls Torschützen im Ranking fehlen sollten, bitten wir die Vereine, diese nachzutragen oder sie uns per E-Mail an luxemburg@fupa.net inkl. Minute und Spielstand zuzusenden.

Was am Wochenende los war

In Reisdorf scheint der sprichwörtliche Wurm im Gebälk oder der Rost im Getriebe zu sein. Nachdem man schon in den letzten beiden Spielen nur einen Punkt sichern konnte, ging man nun auch gegen Wilwerwiltz sieglos aus dem Match; und dies keineswegs knapp. Nachdem die ersten 28 Minuten torlos zu Ende gingen, zog da Silva Oliveira einfach mal Volley ab und das Geschoss schlug im Winkel ein. Eins zu Null für die Gäste. Noch vor der Pause erhöhte das Auswärtsteam durch Ribeiro Dos Anjos auf 2-0. Dann kam einstweilen der Gastgeber wieder zum Zug, doch der Foulelfmeter fand nicht den Weg ins Tor (54). So kam es für den Tabellenführer "wie es kommen musste": wiederum Ribeiro dos Anjos (65) und Packbier (82) erhöhten auf 4-0. Der Anschluss in der Schlussminute kam zu spät. Trotz der Niederlage ist Reisdorf weiter Erster, Wilwerwiltz schiebt sich auf Platz drei vor. Profitieren konnten die Mannen von der Sauer auch davon, das die beiden anderen entscheidenden Spiele Unentschieden endeten.

Der Zweitplatzierte Brouch und der (nun) Viertplatzierte Colmar trennten sich im Schatten von Schloss Berg mit 1-1. Der Gastgeber aus Colmar-Berg ging dabei nach 25 Minuten in Führung: Nach einem Solo eines Mitspielers und einen schönen Pass auf den designierten Torschützen Petit, bleibt dieser im Anschluss eiskalt vor dem Tor. Nur 8 Minuten später hatte der Kontrahent die Chance auf den Ausgleich; da Rocha Pinheiro parierte allerdings den Strafstoss von Tavares Mendes. Kurz vor dem Halbzeitpfiff trafen Sie dann aber doch noch, Tavares Mendes flankt in die Mitte und Morina köpft den Ball ins lange Eck. Obwohl Bruch noch Inocencio Gomes mit glatt Rot verlor und Colmar so noch gut 15 Minuten (und zusätzlich 10 Extraminuten) in Überzahl agierte, änderte sich nichts mehr am Ergebnis: Denn auch das Heimteam vergab noch einen Elfmeter welchen Petit trat; auch hier konnte der Torwart erfolgreich abwehren. Ebenfalls Unentschieden - diesmal mit je zwei Treffern pro Seite - endete die Begegnung zwischen Beckerich und Luna.

(Laut den Tickerern von Missioun Grottekick leitete der Autor dieser Zeilen mal wieder das Spiel; scheinbar ist er der Einzige der des Öfteren auf zwei Hochzeiten tanzen kann, observierte er doch offenbar zeitgleich das Schiedsrichtergespann in Bettemburg. Nun gut, offensichtlich leitet der Verfasser des Artikels das Spiel trotz körperlicher Abwesenheit ohne größere Probleme und gab auch keinen Platzverweis. Top wie immer!)

Aber nun zum Spiel: nach 32 Minuten ging Luna durch Monteiro in Führung, der Gastgeber glich aber noch vor der Pause aus (die Torschützen von Beckerich wurden bis dato nicht weitergegeben; Männer von Grottekick, hier gibt es noch exorbitantes Verbesserungspotential). Wiederum der Gast war es der vorlegte; Mendes da Costa nach 62 Minuten und wiederum glich der Gastgeber aus, diesmal nach 64 Minuten. Dabei blieb es und mangels anderslautender Kommentare im Ticker und im Mailpostfach, wurden auch die restlichen Minuten (virtuell) mit Ruhe und Gelassenheit geleitet, so dass gewiss auch das anschließende Feierabendbier an der Buvette im Geiste recht lecker schmeckte. Beckerich nun mit Luna punktgleich auf Platz 5 und 6, aber lediglich mit 2 Punkten auf die Relegation.

Im letzten Spiel besiegte Perle das Schlusslicht aus Grevels mit 3-1 und behält - während der Gast weiter auf den ersten Punkt wartet - noch seine Chance auf die Relegation; der Abstand dorthin beträgt nun 8 Punkte. Die Torfolge: 1-0, 2-0 Correia (6, 33), 3-0 Antonacci (49), 3-1 Schon (63).