„Gibt fast nichts an der Leistung auszusetzen“ – Wolfratshauser Offensivabteilung überrollt Forstern

Die Damen des BCF Wolfratshausen schlagen Forstern II trotz einiger angeschlagener Spielerinnen mit 9:1 und behaupten den Vorsprung an der Tabellenspitze.

„Unsere Außen haben die Gegnerinnen komplett überrannt“, sagt Hein. Und das Mittelfeld stand stabil. „Es gibt fast überhaupt nichts an unserer Leistung auszusetzen.“ Nicht einmal der „Schönheitsfehler“ – das Gegentor nach einem Patzer – fällt ins Gewicht. „Wenn man neun Tore schießt, dann ist ein Gegentreffer mal nicht so schlimm.“

BCF Wolfratshausen - FC Forstern II 9:1 (3:0) – Wer – wie BCF-Coach Franziska Hein – ein spannendes Match in der Bezirksoberliga erwartet hat, wurde bitter enttäuscht. Aber auf eine Art, die Hein eher erfreulich fand: Die Spitzenreiter aus Wolfratshausen zerlegten die Defensive des FC Forstern in seine Einzelteile. Der Kantersieg nach fulminanter erster Hälfte untermauert abermals die Aufstiegsambitionen des BCF.

In den Tagen vor der Begegnung war Hein noch unsicher, was das für eine Partie werden würde. „Wir hatten wirklich viele angeschlagene Spielerinnen dabei“. Beispielsweise lief Eva Maier krank auf und biss sich durch. „Das war eine gute Moral von den Mädels.“ Für die Übungsleiterin besonders erfreulich: Vier verschiedene Spielerinnen trafen beim Kantersieg. Mit Katharina Frankl – letztjährige Torschützenkönigin – und Selina Schauer trafen zwei Spielerinnen mehrfach, die in den vergangenen Wochen immer wieder Pech beim Abschluss hatten. „Sie haben es sich verdient“, findet Hein. (dst)