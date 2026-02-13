Gibt es zu wenig Trainer? Vereine beklagen Situation

Der Fußballkreis Heinsberg lud die Fußballvereine zu einem Austausch in Vereinsheim des SC Wegberg ein. Womit die Vereinsvertreter zufrieden sind und welche Verbesserungen sie sich im neuen Jahr wünschen.
Sollten die Pokalrunden in den Amateurligen des Fußballkreises Heinsberg zukünftig vor der Saison gespielt werden? Das ist einer der Denkanstöße, die auf einem Vereinstreffen des Fußballkreises Heinsberg in Wegberg jetzt geäußert wurden. Fußballkreis und Vereinsvertreter trafen sich im Vereinsheim des SC Wegberg zu einem rund 90-minütigen Austausch.