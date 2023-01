Ghasemi-Nobakht und Salantur verstärken Bezirksligisten Sportfreunde Kladow können die ersten Wintertransfers bestätigen

Anfang Januar und der Transfermarkt in Berlin spielt verrückt. Auch SF Kladow beteiligt sich an den Wechselspielen und holt gleich drei erfahrene Spieler an Bord.

Sebastian Ghasemi-Nobakht war in den letzten 12 Monaten die Lebensversicherung der SFC Veritas. Erst verhalf er Team zum Klassenerhalt, dann sorgte er mit seinen Toren dafür, dass sich die Mannschaft in die Spitzengruppe der Bezirksliga schob. Insgesamt schoss der ehemalige 2.Liga-Kicker 24 Tore in 22 Spielen.

In den letzten Tagen wurde ein Wechsel zum FC Spandau 06 in die Landesliga kolportiert. Doch dieser hat sich nun zerschlagen. Der 37-Jährige Angreifer wird in Zukunft für die SF aus Kladow in der Parallelstaffel auflaufen. Hier trifft er auf Burak Salantur.