Allgemeines
– Foto: Luis Grün

Gezaubert, gejubelt: Das war der verrückte Budenzauber am Wochenende

FuPa gibt einen kompakten Überblick über die Hallen-Turniere am vergangenen Wochenende

NOFV-Oberliga Süd
LK Süd Brandenburg
LL Süd Brandenburg
LK West Brandenburg
LK Ost Brandenburg

Das vergangene Wochenende hatte es in sich. Es wurde viel gezaubert und gejubelt bei den Hallen-Turnieren in Brandenburg. FuPa gibt euch eine Nachlese zum Budenzauber.

---

9. Januar 2026

- 27. Hussitencup des FSV Bernau - Niederbarnimmasters (hier klicken)

---

9. Januar 2026

- SGM-Cup der SG Mildenberg (hier klicken)

---

9. Januar 2026

- Wasserverband Lausitz Masters (hier klicken)

---

9. Januar 2026

- 20. H-L-R Heizung & Sanitär CUP in Briesen (hier klicken)

---

9. Januar 2026

- Bretterknaller des FC Energie Cottbus (hier klicken)

---

10. Januar 2026

- Stahl-Cup der 1. Männer der BSG Stahl Brandenburg (hier klicken)

---

10. Januar 2026

- 41. Wanderpokalturnier der SG Groß Gaglow (hier klicken)

---

10. Januar 2026

- energy Cup in Schwedt (hier klicken)

---

10. Januar 2026

- 51. Traditionsturnier des FSV Glückauf Brieske/Senftenberg (hier klicken)

---

10. Januar 2026

- Blau-Weiß-Cup in Wusterwitz (hier klicken)

---

10. Januar 2026

- Oberhavel Hallenmasters in Oranienburg (hier klicken)

---

10. und 11. Januar 2026

- Landesfutsalmeisterschaften Brandenburg Frauen (hier klicken)

---

10. Januar 2026

- Internationales Frauen-Hallenturnier in Großkoschen (hier klicken)

---

10. Januar 2026

- Ofenstadt Hallen Cup des SC Oberhavel Velten der 2. Männer (hier klicken)

---

10. Januar 2026

- Müncheberger Wintercup (hier klicken)

---

10. Januar 2026

- 2. Freenet-Cup von Eintracht Bötzow (hier klicken)

---

10. Januar 2026

- 28. Beelitzer Hallenmasters (hier klicken)

---

10. Januar 2026

- Taverna-Athos-Cup (hier klicken)

---

10. Januar 2026

- Hallenturnier des FSV Doberlug-Kirchhain (hier klicken)

---

10. Januar 2026

- Polytan-Cup in Bernau (hier klicken)

---

11. Januar 2026

- 11. Spreeauen-Cottbuser-Ostsee-Cup der SG Groß Gaglow (hier klicken)

---

11. Januar 2026

- Hallen-Turnier der Frauen des FSV Doberlug-Kirchhain (hier klicken)

__________________________________________________________________________________________________

