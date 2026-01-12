Gezaubert, gejubelt: Das war der verrückte Budenzauber am Wochenende

Das vergangene Wochenende hatte es in sich. Es wurde viel gezaubert und gejubelt bei den Hallen-Turnieren in Brandenburg. FuPa gibt euch eine Nachlese zum Budenzauber.
- 27. Hussitencup des FSV Bernau - Niederbarnimmasters (hier klicken)
- SGM-Cup der SG Mildenberg (hier klicken)
- Wasserverband Lausitz Masters (hier klicken)
- 20. H-L-R Heizung & Sanitär CUP in Briesen (hier klicken)
- Bretterknaller des FC Energie Cottbus (hier klicken)
- Stahl-Cup der 1. Männer der BSG Stahl Brandenburg (hier klicken)
- 41. Wanderpokalturnier der SG Groß Gaglow (hier klicken)
- energy Cup in Schwedt (hier klicken)
- 51. Traditionsturnier des FSV Glückauf Brieske/Senftenberg (hier klicken)
- Blau-Weiß-Cup in Wusterwitz (hier klicken)
- Oberhavel Hallenmasters in Oranienburg (hier klicken)
- Landesfutsalmeisterschaften Brandenburg Frauen (hier klicken)
- Internationales Frauen-Hallenturnier in Großkoschen (hier klicken)
- Ofenstadt Hallen Cup des SC Oberhavel Velten der 2. Männer (hier klicken)
- Müncheberger Wintercup (hier klicken)
- 2. Freenet-Cup von Eintracht Bötzow (hier klicken)
- 28. Beelitzer Hallenmasters (hier klicken)
- Taverna-Athos-Cup (hier klicken)
- Hallenturnier des FSV Doberlug-Kirchhain (hier klicken)
- Polytan-Cup in Bernau (hier klicken)
- 11. Spreeauen-Cottbuser-Ostsee-Cup der SG Groß Gaglow (hier klicken)
- Hallen-Turnier der Frauen des FSV Doberlug-Kirchhain (hier klicken)
