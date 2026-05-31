Gewitter, Stromausfall, Kantersieg: HSC II lässt sich nicht aufhalten

– Foto: Birte Meyer

Der Heeslinger SC II bezwingt den bereits abgestiegenen MTSV Selsingen am vorletzten Bezirksliga-Spieltag mit 5:1. Auch eine Gewitterunterbrechung samt Stromausfall können die Gastgeber nicht bremsen.

Nach sechs Minuten im zweiten Durchgang unterbrach Opitz die Partie. Kaum hatten beide Teams den Rasen verlassen, peitschte der Starkregen auf das leere Spielfeld – und der Strom fiel aus. Zu diesem Zeitpunkt stand es bereits 4:0 für die Gastgeber, die das Spiel da längst entschieden hatten.

Das Heeslinger Waldstadion erlebte am Freitagabend ein Spiel der besonderen Art. Schon vor dem Anpfiff der zweiten Halbzeit deutete Schiedsrichter Max Opitz an, was kommen würde: Der Regenradar zeigte eine Gewitterfront im Anmarsch. Sein Plan: die zweite Hälfte anzupfeifen und das Spiel so lange laufen zu lassen, bis das Unwetter ein Weiterspielen unmöglich machen würde. Denn die Daten versprachen schnelle Entwarnung – rund eine halbe Stunde würde der Spuk dauern.

Heeslingen führt nach sechs Spielminuten mit 2:0



Denn der HSC II hatte von Beginn an keine Zweifel gelassen. Schon nach sechs Minuten führten die Heeslinger 2:0: Daniel Holsten schob nach einem Zuspiel von Mika Kraßmann zum 1:0 ein, Christo Stergioulas erhöhte nach einem Standard auf 2:0. Die Selsinger – nach nur einer Saison in der Bezirksliga im kommenden Jahr wieder Kreisligist – fanden kein Mittel gegen das druckvolle Spiel der Gastgeber. Zwar vergaben die Heeslinger in der Folge einige Chancen, doch kurz vor der Pause stellte Nico Finke in der 41. Minute auf 3:0. Nach Wiederanpfiff erhöhte Enis Busch nach Vorlage des eingewechselten Dominic Stam auf 4:0, ehe das Gewitter das Spiel stoppte.

Während der Unterbrechung füllte sich das Waldstadion zusehends. Viele Zuschauer waren eigens für das anschließende Finale um die Kreismeisterschaft der Alten Herren angereist – und erlebten so noch den turbulenten Schluss der Bezirksligapartie mit.

Cordes: „Der Sieg ist definitiv ein paar Tore zu niedrig ausgefallen“



Nach der unfreiwilligen zweiten Pause verloren die Gastgeber kurzzeitig den Faden. Joshua Berger traf in der 78. Minute zum Selsinger Ehrentreffer. Den Schlusspunkt setzte Mika Kraßmann fünf Minuten vor dem Ende nach Vorlage von Holsten zum 5:1-Endstand. Für den HSC II war es ein verdienter, wenn auch in der Höhe noch ausbaufähiger Erfolg.

„Der Sieg ist definitiv ein paar Tore zu niedrig ausgefallen“, so HSC-II-Trainer Robin Cordes. „Es ging von Anfang an in eine Richtung – das Gegentor haben wir nur durch unsere eigene Nachlässigkeit in den letzten zwanzig Minuten bekommen.“ Sein größtes Lob galt Schiedsrichter Opitz: „Er hat das alles sehr gut moderiert und alle Beteiligten komplett in seinen Entscheidungen mitgenommen.“