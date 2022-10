Gewalt gegen Schiri: Böse Szene in der Kreisliga Als er wegen eines Foulspiels verwarnt wurde, rastete ein Spieler der SG Steffeln aus. Was dann passierte, und welche Strafe droht.

Von einer üblen Attacke wurde das Spiel in der Kreisliga B I Eifel zwischen der SG Ados-Steffeln und dem TuS 05 Daun am Samstag auf dem Sportplatz in Oberbettingen begleitet: Nach gut einer Stunde sah ein Akteur der Gastgeber nach einem Foul die Gelbe Karte, ließ sich dann nach Aussage seines Trainers Muzzafer Aydin zu einer verbalen Attacke gegen den Unparteiischen hinreißen und wurde dafür mit der Ampelkarte sanktioniert. Der Spieler der Heimelf ließ nicht locker, baute sich Brust-an-Brust vor dem Referee auf, sah dafür noch dazu die Rote Karte – ehe er ihn umstieß.

Den kompletten Bericht gibt es hier