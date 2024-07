Geversdorf verpasst Turniersieg in Spieka

Nach dem furiosen Sieg über den OSC Bremerhaven traf der TSV Geversdorf am Freitagabend in Spieka auf den ESC Geestemünde. Eine weitere Überraschung blieb allerdings aus.

Ein Unentschieden hätte den wieder mit einem kleinen Kader angereisten Oste-Kickern zum Turniersieg gereicht. Doch dies geriet schon im ersten Abschnitt außer Reichweite. Ein Eigentor von Benedikt Fastest sowie ein Treffer von ESC-Neuzugang Maikol David Valencia Mina brachten den Bremen-Ligisten auf die Siegerstraße. Der Vorsprung geriet auch nach der Pause nicht mehr in Gefahr. Stattdessen erhöhte mit David Weber ein weiteres frisches Gesicht auf 3:0 - gleichbedeutend mit dem Endstand und dem Turniersieg für den ESC Geestemünde, der sich über ein kleines Preisgeld freuen durfte.

Trotz der Niederlage kann der TSV Geversdorf ein positives Gesamtfazit in Bezug auf die Sportwoche in Spieka ziehen. Zu eindrucksvoll war der 5:1-Sieg über den OSC Bremerhaven. Weiter geht es für den Bezirksligisten am Montag bei der Sportwoche des TSV Großenwörden. Dort wartet die SG Freiburg/Oederquart. Einen Tag später steigt das Bezirkspokal-Spiel beim Ligakonkurrenten FC Cuxhaven.

