Geversdorf und FC Cuxhaven liefern Zehn-Tore-Spektakel

Der TSV - in der Vorwoche noch mit 1:7 bei Drochtersen/Assel III unterlegen - fand wesentlich besser ins Spiel hinein und besaß die ersten Möglichkeiten. In der 16. Minute sorgte ein Eigentor für die Führung. Finn Deike lenkte eine Hereingabe von Jan-Hendrik Mahler unglücklich ins eigene Tor ab. Die Antwort folgte fast aus dem Nichts. Keeper Dennis Rademacher ließ einen eigentlich harmlosen Kopfball fallen, Marcel Hahn legte für Victor Santos de Oliveira ab, der aus kurzer Distanz einschob - 1:1. Es war eine der wenigen Cuxhavener Offensivaktionen. Darüber hinaus zeigte sich der FC in der eigenen Hälfte überaus anfällig. Ein ungestümes Einsteigen von Senad Lekaj führte zu einem Elfmeter, den Moritz Geller verwandelte, indem er den Ball ins linke obere Eck beförderte - 2:1 (24.). Keine 120 Sekunden vollendete Walid Hassan vollkommen unbedrängt infolge einer der zahlreichen gefährlichen Ecken zum 3:1. Es kam noch besser für Geversdorf. In der 33. Minute ließ Fabian von Essen seinen Gegenspieler Ferris Emmeluth aussteigen und bediente Najib Fatouch, der auf 4:1 erhöhte. Die Führung hätte zur Pause sogar noch klarer ausfallen können.

Im zweiten Durchgang wendete sich das Blatt im gut besuchten Ostestadion. Erst wurde den Gästen nach Foulspiel an Santos de Oliveira ein klarer Elfmeter verweigert, doch als Lucas Graca Oliveira einen Freistoß direkt verwandelte, kehrte der Glaube zurück (65.). Keine 120 Sekunden später flankte Graca Oliveira von der Grundlinie auf Santos de Oliveira, der den Ball über die Linie drückte - 4:3. Der FC war nun die eindeutig überlegende Mannschaft. Die Folge war das 4:4 durch Graca Oliveira, der per Flachschuss nach Zuspiel von Niklas Menke traf. Jener Menke setzte in Minute 83 auch noch Santos de Oliveira in Szene, der an Rademacher vorbei vollendete - 4:5. Den Vorsprung brachten die Kreisstädter jedoch nicht ins Ziel. In der Nachspielzeit trudelte ein Freistoß von Felix Miertsch an Freund und Feind vorbei zum 5:5-Endstand ins Netz.

Nach diesem spektakulären Spielverlauf, den reichlich Abwehrfehler auf beiden Seiten ermöglichten, kann wohl keine Mannschaft vollends glücklich mit dem Resultat sein. Der TSV Geversdorf reist am Sonntag zum Kellerduell nach Bokel. Der nach fünf Spielen ein sagenhaftes Torverhältnis von 16:14 aufweisende FC Cuxhaven empfängt den noch sieglosen TSV Eintracht Immenbeck.