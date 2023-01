Getrennte Wege Sportlich läuft es beim SC 1918 Großengottern in dieser Saison recht gut. Mit Platz Sechs befindet sich die Mannschaft weit weg von Abstiegssorgen.

Ronny Löwentraut ist Ende letzten Jahres an den Vorstand des SC 1918 herangetreten und hat ihm mitgeteilt, dass er Wohnsitz und Arbeitsplatz wechselt - ihn verschlägt es nach Erfurt. Vorstand und Trainer haben dann besprochen, ob unter diesen Umständen weiterhin eine optimale Betreuung der Mannschaft möglich ist. Aufgrund der neuen Rahmenbedingungen wäre dies nur sehr eingeschränkt möglich. Entsprechend verständigten sich beide Partien auf eine Beendigung der Zusammenarbeit. "Ich gehe mit dem Gefühl alles gegeben zu haben, auch im letzten halben Jahr, als sich bei mir privat viel verändert hat. Es waren viele schöne Momente in den ganzen Jahren, nur positive Erlebnisse, mit zwei Aufstiegen, dem Pokalsieg und einer stetigen Verbesserung. Auch in dieser Saison haben wir eine gute Platzierung", so Ronny Löwentraut auf FuPa-Nachfrage.

Löwentraut führte die Mannschaft einst von der Kreisliga bis in die Landesklasse. Weitere Höhepunkte waren zwei Pokalsiege im Jubiläumsjahr des Vereins 2018 aber auch Pokalspiele gegen den FC Rot-Weiß Erfurt oder FC Carl Zeiss Jena in den letzten Jahren. Nach eineinhalb Jahre beim 1. SC 1911 Heiligenstadt kehrt Ronny Löwentraut im Sommer 2021 nach Gottern zurück. Nach einer schweren ersten Spielzeit an alter Wirkungsstätte stabilisiert er diese Saison die Mannschaft im sicheren Tabellenmittelfeld. Zuletzt zog er mit mit dem Sportclub ins Finale des Salza Cups ein und unterlag nach großen Kampf dort Fahner Höhe. "Der SC 1918 dankt Ronny für die jahrelange gute Zusammenarbeit und wünscht ihm privat wie sportlich alles Gute", sagt Lars Schadeberg stellvertretend für den gesamten Vorstand des SC 1918 Großengottern gegenüber FuPa Thüringen.