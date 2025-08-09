Gestärkt ins zweite Jahr

18 Mannschaften und bis zu fünf Absteiger – die Landesliga Rhein-Neckar verspricht 2025/26 Hochspannung pur. In dieser Gemengelage gilt es erst einmal fleißig Punkte zu sammeln und sich möglichst schnell von unten abzusetzen. Das gilt für die SG Kirchardt und Türkspor Eppingen gleichermaßen.

"Ich sehe uns qualitativ noch ein bisschen besser besetzt als vergangene Saison", sagt Denis Schwager. Kirchardts Trainer hat mit dieser Aussage sicher nicht Unrecht, die Verpflichtungen der beiden Ex-Nußlocher Gianluca Breve sowie David Reitarow stechen heraus. Aber auch von Jannik Danecker (VfR Heilbronn) und dem talentierten Oskar Bechter (FC Rohrbach a.G.) darf man einiges erwarten. Die Abgänge der erfahrenen Philipp Strähle (spielender Co-Trainer SGM Fürfeld/Bonfeld) und Henrique Cardoso (Spielertrainer SV Adelshofen) scheinen damit mehr als aufgefangen worden zu sein.

In der neuen Landesliga-Saison, die mit drei Absteigern und drei Aufsteigern zu einem Drittel neu besetzt ist, gilt es sich nun zu behaupten und dafür stellt das Auftaktprogramm direkt eine hohe Hürde da. Am Sonntag beim FC Türkspor Mannheim (Anpfiff, 15 Uhr) und eine Woche darauf beim VfB St.Leon kommt es zu zwei Auswärtsspielen. Das liegt am kurzfristig geänderten Spielplan, nachdem die Landesliga-Klubs am Staffeltag ihren Unmut über den in der ersten Woche geplanten Doppel-Spieltag äußerten. Das eigentlich als zweiter Spieltag geplante Heimspiel gegen die SG-SV Lobbach findet nun am 24. September statt.