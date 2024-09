Gesellschafter des TSV 1860 suchen gemeinsam neuen KGaA-Boss

München – Seit Freitagabend, 20.54 Uhr, ist die Katze nun auch offiziell aus dem Sack. Die Löwen und Oliver Mueller (46) gehen wie erwartet getrennte Wege. Der Verein bestätigte unsere Berichterstattung und gab per Rundmail bekannt, dass der kaufmännische Geschäftsführer den TSV 1860 München verlassen hat – nach nur etwas mehr als sieben Monaten. Eine Pressemitteilung, die ohne erhellende Details auskommt, wurde an die Zeitungsredaktionen verschickt, die Nachricht zudem auf der Homepage des Drittligisten publiziert. Dass die Löwen eine geschlagene Woche für die paar Zeilen benötigten, ist erstaunlich, vermutlich aber der juristischen Auseinandersetzung geschuldet, die die Freistellung des früheren Kölner-Haie-Chefs (Vertrag bis 2026) nach sich zieht.

TSV 1860 München: Gesellschafter suchen zusammen nach neuem Geschäftsführer

„In Abstimmung berufen die Gesellschafter TSV München von 1860 e.V. und HAM International Limited demnächst eine geeignete Nachfolge“, heißt es in der Mitteilung. Bis dahin liegt die alleinige Verantwortung für die KGaA bei Dr. Christian Werner. Am Freitag, dem Tag der Bekanntgabe, hatte sich der Sportchef bereits mit den Vorständen von Hauptsponsor „Die Bayerische“ getroffen. Ein Foto, das das Treffen dokumentiert, wurde auf den Social-Media-Kanälen der Versicherung veröffentlicht. Thomas Heigl legt darauf den rechten Arm um die Schultern des Sportchefs, während er die linke Hand zur Daumen-hoch-Faust formt. Martin Gräfer lächelt fröhlich. Anders als bei Pfeifer wirkt es nicht so, als würden die hochrangigen Vertreter des Hauptsponsors dem scheidenden (und streitbaren) Mueller hinterhertrauern.