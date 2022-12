»Gesamtpaket passt«: Handlab setzt weiter auf Mörtlbauer Ex-Regionalligakicker verlängert frühzeitig als Spielertrainer beim Deggendorfer Kreisklassisten

Der FC Handlab-Iggensbach hat Nägel mit Köpfen gemacht und die Zusammenarbeit mit seinem Spielertrainer Manuel Mörtlbauer (30) vorzeitig um ein weiteres Jahr ausgedehnt. Der Defensivspezialist war im vergangenen Winter vom damaligen Regionalligisten SV Schalding-Heining an den Scherbach zurückgekehrt, wo er bereits von 2014 bis 2016 als Spieler aktiv war. Zwar konnte Mörtlbauer mit dem FCH trotz einer über weite Strecken erfolgreichen Frühjahrsrunde den Abstieg aus der Kreisliga nicht mehr verhindern, allerdings haben sich Nowak, Schrönghammer, Ritzinger und Co. in der Kreisklasse Deggendorf schnell akklimatisiert und überwintern auf einem zufriedenstellenden dritten Tabellenplatz.