 2026-03-13T07:45:35.464Z

Transfers

Gerüchte um Christian Beck: Bahnt sich ein Transferhammer an?

Zu den Gerüchten um einen möglichen Wechsel von Christian Beck zum BBC 08, hier die offizielle Stellungnahme des BBC 08: Wir nehmen die aktuellen Berichterstattungen und Gerüchte zur Kenntnis. Grundsätzlich äußern wir uns jedoch nicht zu laufenden oder möglichen Transferaktivitäten. Unser Fokus liegt aktuell voll auf der sportlichen Entwicklung der Mannschaft sowie der laufenden Saisonplanung. Sollte es konkrete Entscheidungen geben, werden wir diese zu gegebener Zeit transparent kommunizieren.

von Michael Klocke · Heute, 22:09 Uhr · 0 Leser

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