Gerstenmaier übernimmt bei Greifensee

Der FC Greifensee hat die Nachfolge auf der Trainerposition seiner ersten Mannschaft geregelt: Ab der kommenden Saison übernimmt Gabor Gerstenmaier das Zweitliga-Team. Er tritt die Nachfolge von Felix Bollmann an, der seinen Posten nach dreieinhalb Jahren aus persönlichen Gründen abgibt.
«Gabor Gerstenmaier bringt jahrelange Erfahrung im Regionalfussball mit und verfügt als SFV-Instruktor über fundiertes Fussballfachwissen», schreibt der Verein in seiner Mitteilung. In der aktuellen Saison fungiert der 58-Jährige als Trainer der U-16 beim FC Red Star Zürich. Im Aktivbereich war er zuletzt bis 2022 für den FC Oerlikon/Polizei tätig - beim Zweitliga-Männerteam sowie den NLB-Frauen.
Als Spieler war der 12-fache rumänische Nationalspieler ab 1993 in Luzern, Schaffhausen, Winterthur und Baden unter Vertrag. Die ersten Schritte als Spieler-Trainer ging Gerstenmaier später bei Oberwinterthur und Bülach. Weitere Stationen waren u.a. der SC Brühl (Aufstieg in 1. Liga), Red Star, Baden, Herrliberg und Wetzikon sowie der Footeco-Stützpunkt der Grasshoppers.
Bei Greifensee wird Gabor Gerstenmaier von Antonio Convertito als Assistenztrainer unterstützt werden. Convertito ist im Zürcher Oberland ein bekanntes Gesicht. Bis im Sommer 2024 stand er in Wetzikon an der Seitenlinie. Davor war er als Co-Trainer beim FC Pfäffikon sowie beim FC Uster engagiert. Gerstenmaier und Convertito haben bereits 2018/19 beim FC Wetzikon zusammengearbeitet.
Nino und Sasa Fikic, Leiter Aktive beim FC Greifensee, zeigen sich von der Wahl überzeugt: «In den Gesprächen haben wir schnell gespürt, dass die Leidenschaft vorhanden ist, mit der Mannschaft zu arbeiten und sie weiterzuentwickeln. Wir sind zuversichtlich, dass Gabor und Antonio der Mannschaft den nötigen Schub geben werden, um sowohl qualitativ als auch tabellarisch einen Schritt nach vorne zu machen.»
Der FC Greifensee befindet sich zwei Runden vor Saisonende in der Zweitliga-Gruppe 2 einmal mehr im Kampf um den Klassenerhalt. Nur ein Punkt Vorsprung trennt die Zürcher Oberländer vom unter dem Strich klassierten FC Phönix Seen.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfussballern FÜR Amateurfussballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
______________________________________________________________________________________
>>> Alle Fragen rund um FuPa werden an dieser Stelle beantwortet
>>> Folge FuPa Zürich auf Instagram - @fupa_zuerich
>>> Folge FuPa Zürich auf Facebook - @fupa.zuerich