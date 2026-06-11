Gerstenmaier übernimmt bei Greifensee Als Co-Trainer wird Antonio Convertito fungieren von Sandra Trupo · Heute, 11:02 Uhr · 0 Leser

Rückkehr in den Aktivfussball: Gabor Gerstenmaier wird neuer Greifensee-Trainer. – Foto: zvg

Der FC Greifensee hat die Nachfolge auf der Trainerposition seiner ersten Mannschaft geregelt: Ab der kommenden Saison übernimmt Gabor Gerstenmaier das Zweitliga-Team. Er tritt die Nachfolge von Felix Bollmann an, der seinen Posten nach dreieinhalb Jahren aus persönlichen Gründen abgibt.

«Gabor Gerstenmaier bringt jahrelange Erfahrung im Regionalfussball mit und verfügt als SFV-Instruktor über fundiertes Fussballfachwissen», schreibt der Verein in seiner Mitteilung. In der aktuellen Saison fungiert der 58-Jährige als Trainer der U-16 beim FC Red Star Zürich. Im Aktivbereich war er zuletzt bis 2022 für den FC Oerlikon/Polizei tätig - beim Zweitliga-Männerteam sowie den NLB-Frauen. Als Spieler war der 12-fache rumänische Nationalspieler ab 1993 in Luzern, Schaffhausen, Winterthur und Baden unter Vertrag. Die ersten Schritte als Spieler-Trainer ging Gerstenmaier später bei Oberwinterthur und Bülach. Weitere Stationen waren u.a. der SC Brühl (Aufstieg in 1. Liga), Red Star, Baden, Herrliberg und Wetzikon sowie der Footeco-Stützpunkt der Grasshoppers.

Ein bekanntes Gesicht als Assistenztrainer Bei Greifensee wird Gabor Gerstenmaier von Antonio Convertito als Assistenztrainer unterstützt werden. Convertito ist im Zürcher Oberland ein bekanntes Gesicht. Bis im Sommer 2024 stand er in Wetzikon an der Seitenlinie. Davor war er als Co-Trainer beim FC Pfäffikon sowie beim FC Uster engagiert. Gerstenmaier und Convertito haben bereits 2018/19 beim FC Wetzikon zusammengearbeitet.