Gerresheimer Derby: Das sagen die Trainer in der Video-PK Am Samstag ab 17 Uhr präsentiert Euch FuPa erstmals das "Topspiel des Monats". Den Auftakt macht dabei eines der heißesten Derbys am Niederrhein, wenn der TuS Gerresheim die Sportfreunde Gerresheim empfängt. von Sascha Köppen · Heute, 22:30 Uhr · 0 Leser

Die Partie zwischen dem TuS Gerresheim und den Sportfreunden Gerresheim ist das FuPa-Topspiel des Monats. – Foto: Sascha Köppen

Mit einem neuen Format will FuPa Niederrhein die Top-Events des Amateurfußballs am Niederrhein noch näher an Euch heranbringen. Mit dem "FuPa-Topspiel des Monats", über dessen Auswahl wir Euch künftig abstimmen lassen möchten, wollen wir Euch die maximale Berichterstattung bieten, wie es sie sonst nur für die Profis gibt. Wir präsentieren Euch eine Pressekonferenz vor dem Spiel, streamen die Partie auf unseren YouTube-Kanal, zeigen die Höhepunkte bei FuPa.tv. Dazu gibt es den gewohnten Liveticker, Berichte, Fotos und auch Interviews nach dem Spiel. Als Krönung wollen wir Euch dann im Nachgang auch noch ein kommentiertes Highlight-Video präsentieren. Mehr Amateurfußball geht nicht.

Für die Premiere haben wir die Partie ausgewählt, weil es dafür ohnehin kaum ein besseres Spiel geben könnte. Das Gerresheimer Derby in der Düsseldorfer Kreisliga A zwischen dem TuS und den Sportfreunden ist eines der heißesten Derbys überhaupt, der das Rückspiel ausrichtende TuS rechnet mit 1000 Zuschauern. Der Rahmen für die Partie dürfte also schon einmal kaum besser sein können. Hinspiel war ein Spektakel Beim Hinspiel zum Saisonauftakt war es ähnlich voll, und die Besucher kamen durchaus auf ihre Kosten. Am Ende stand es 4:4 - und das, nachdem der TuS mit 3:1 geführt hatte, die Sportfreunde das in eine 4:3-Führung verwandelten und dann in der 90. Minute doch das 4:4 hinnehmen mussten. Danach haben sich die Sportfreunde als fester Teil des Aufstiegsrennens etabliert, der TuS muss mit einem Platz im gesicherten Mittelfeld Vorlieb nehmen.