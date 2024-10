Der Germane Berat Karpuz köpft nach einer Ecke aufs Tor, jedoch vorbei. Hilfarth verliert die Partie gegen Welldorf-Güsten mit 2:3 – Foto: Royal

Germanias „Fluch", Welldorfs Konterstärke Fußball-Bezirksliga

Fußball-Bezirksliga 4: Hilfarth verliert trotz zahlreicher Chancen zu Hause. Tabellenführer Kohlscheider BC gewinnt das Top-Spiel.

Hüseyin Bozkurt, Trainer von Germania Hilfarth, war nach der 2:3-Heimniederlage seiner Mannschaft gegen GW Welldorf-Güsten in der Fußball-Bezirksliga, Staffel 4, bedient. „Es ist wie ein Fluch“, sprach er die vergebenen Chancen an. Insgesamt acht „hundertprozentige“ Möglichkeiten hatte er in den 90 Minuten für sein Team gezählt. Allein in den ersten 30 Minuten seien es drei klare Einschussgelegenheiten gewesen. „Wir spielen attraktiven Fußball“, unterstreicht er. Aber ihm fehlt der Wille seiner Spieler, das Tor unbedingt zu machen und auf der anderen Seite das Gegentor mit allen Mitteln zu verhindern. „Welldorf-Güsten hat aufopferungsvoll gekämpft und sich auf seine Stärken besonnen“, zollte er dem Gegner Respekt. Lukas Stradza brachte die Gäste nach einem Konter und der Vorarbeit von Hussein Makki in Führung (31.), Jens Westmark erhöhte nach Stradza-Zuspiel (58.). Ereignisreich verlief die Schlussphase. Nach einem Eckball von Sebair Ljatifi verkürzte Dominik da Silva auf 1:2 (81.). Pascal Schostock scheiterte an GW-Torwart Daniel Scheffer (84.). Nach einem langen Pass von Jonas Hamacher sorgte der eingewechselte Jonas Bauer für das 3:1 (87.). Eine Minute später setzte Ljatifi einen Freistoß aus 18 Metern zum 2:3 in den Torwinkel. Zu mehr reichte es aber nicht, obwohl Germania viel Qualität auf dem Platz hatte. Die beiden Tore zu erzielen sei schwieriger gewesen, als eine der hochkarätigen Chancen zu nutzen, meinte Hüseyin Bozkurt.

Deutlich besser war natürlich die Stimmung bei den Gästen, die einen schwierigen Saisonstart zu verkraften hatten. Beim 3:3 in Stolberg hatten sie schon die Wende eingeleitet, jetzt ernteten sie den Lohn in Form von drei Punkten. Man hatte alles auf dem Platz gelassen und den Sieg gegen die hohe Qualität des Gegners eingefahren. Die Grün-Weißen hatten ihre Kontergelegenheiten genutzt und durften sich über den Erfolg freuen. Ende September hatte Trainer Jasko Maslo seinen Rücktritt erklärt. Co-Trainer Julian Stradza hatte übernommen, unterstützt von Kapitän, Vorstandsmitgliedern und auch dem Trainer der zweiten Mannschaft. „Wir sind in Gesprächen“, sagt Teammanager Jonas Hohmeier über den aktuellen Stand in Sachen neuer Trainer. Spätestens in der übernächsten Woche möchte man den neuen Mann präsentieren.