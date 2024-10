Germania vs. Neukirchen - Spitzenspiel am Langangerweg

Nach der ersten Saisonhälfte befinden sich beide Mannschaften dort, wo sie sich auch sehen möchten, nämlich im vorderen Tabellendrittel. Ein jeder möchte nun seinen Ambitionen Nahrung geben, einmal um an den ganz vorderen Teams dranzubleiben und zum Zweiten, um den direkten Vergleich - er könnte ja am Ende Gewicht haben - für sich zu entscheiden. Der Gast möchte sich dabei für die 1:3-Heimniederlage in der Vorrunde revanchieren, die Heimelf will mit den vom Sportgericht zu erwartenden Punkten und einem Erfolgserlebnis vor den eigenen Fans den ganz vorne platzierten Teams den Atem spüren lassen. Es ist also angerichtet für ein Spitzenspiel, bei dem die Tagesform und Kleinigkeiten eine Rolle spielen könnten.

"Wir haben am Sonntag zuhause eine schwierige Aufgabe zu bewältigen. Wenn wir etwas holen wollen, benötigen wir ein ganz anderes Auftreten, als zuletzt in Ensdorf. Die Ergebnisse vom letzten Wochenende geben uns immer noch die Möglichkeit oben dran zu bleiben, darum müssen wir uns steigern, um unseren zahlreichen Fans ein anständiges Spiel zu bieten. Denn eins steht fest, wollen wir in dieser Spitzengruppe dabei bleiben, dürfen wir uns keine Ausrutscher mehr erlauben", sagt Germania-Coach Thomas Roth.

"Das Hinspiel gegen Germania Amberg ist uns immer noch bestens in Erinnerung. Es war unser erstes Spiel in der Kreisklasse, in dem wir uns zwar gut präsentiert hatten, jedoch war die Vorsaison noch in unseren Köpfen. Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass wir zur Halbzeit in der Liga angekommen sind und freuen uns auf ein, ohne Zweifel, herausforderndes Rückspiel gegen eine ausgeglichene Mannschaft mit hohen Ambitionen. Wir wollen unsere Versäumnisse aus dem Hinspiel ausgleichen und arbeiten auswärts entschlossen für etwas Zählbares", so das Statement von Gästetrainer Christian Ringler.