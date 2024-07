Germania Schwanheim zieht erste Mannschaft zurück

Frankfurt. Was sich bereits seit einigen Tagen abgezeichnet hat, ist nun offiziell: Germania Schwanheim hat seine erste Mannschaft aus der Kreisoberliga Main-Taunus zurückgezogen. Damit stehen die Germanen bereits als erster Absteiger aus der KOL fest, wie der stellvertretende Kreisfußballwart Dirk Webert bestätigt. Und das, obwohl die Saison erst in einem Monat beginnt.

Die Germania wird aus der Tabelle genommen. Die übrigen Kreisoberligisten haben, anstelle der Partie gegen Schwanheim dann jeweils spielfrei. Die Reserve, die in der C-Liga spielt, ist von Schwanheim bislang noch nicht abgemeldet worden. In der Saison 25/26 könnte Germania dann mit der "Ersten" in der A-Liga auflaufen. Ähnlich hatte es in Wiesbaden in der vergangenen Saison der TuS Dotzheim praktiziert.

