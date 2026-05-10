Germania Grefrath steigt auf! VfR Büttgen geht unter

Grefrath ist durch. – Foto: Sascha Köppen

Spieltag 27 in der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Der große Moment ist perfekt: SV Germania Grefrath 1926 steigt in die Bezirksliga auf. Während der Tabellenführer in Wevelinghoven den entscheidenden Punkt holt, liefern die Verfolger spektakuläre Ergebnisse - darunter ein 8:0 der DJK Novesia Neuss und eine überraschend klare Niederlage des VfR Büttgen.

Der FC Straberg hat im Heimspiel gegen die SG Grimlinghausen / Norf zwei wichtige Punkte liegen lassen, obwohl die Gastgeber nach gut einer Stunde bereits komfortabel führten. In einer zunächst ausgeglichenen Begegnung brachte Nils Bröder Straberg per Handelfmeter in Führung (54.), ehe derselbe Spieler nur wenige Minuten später nachlegte und auf 2:0 erhöhte (62.).

Die Gäste, die im Tabellenkeller dringend Zähler benötigen, gaben sich jedoch nicht auf und fanden durch Moritz Gabriel zurück in die Partie. Zunächst verkürzte der Offensivspieler in der 72. Minute, wodurch die Begegnung wieder offen wurde, ehe Gabriel kurz vor Schluss auch noch den Ausgleich erzielte (88.). Während Straberg damit den Sprung ins gesicherte Mittelfeld verpasst, verschafft sich Grimlinghausen/Norf zumindest etwas Luft im Kampf um den Klassenerhalt und verhindert, dass der Rückstand auf die Konkurrenz weiter anwächst.

Der SV Rosellen sorgte mit einem deutlichen 5:2-Erfolg gegen den VfR Büttgen für eine der Überraschungen des Spieltags und stoppte damit die Hoffnungen der Gäste, weiter Druck auf die Aufstiegsplätze auszuüben. Zwar brachte Eric Roeber Büttgen früh in Führung (17.), doch Rosellen reagierte stark. Alexander Nuss glich zunächst aus (37.), ehe Pascal Wego die Partie direkt nach der Pause drehte (50.). Nur vier Minuten später erhöhte erneut Nuss auf 3:1. Büttgen kam durch Maik Mosheim noch einmal heran (58.), doch Kwadwo Atta-Yeboah entschied die Begegnung mit zwei Treffern (63./90.). Rosellen verschafft sich damit weiter Stabilität im gesicherten Mittelfeld, während Büttgen einen Rückschlag im Aufstiegsrennen hinnehmen muss.

Die SVG Neuss-Weissenberg II feierte einen überraschend klaren Auswärtssieg beim SV Glehn und sammelte damit wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Die Gastgeber, die zuletzt noch Kontakt zum oberen Tabellenbereich hielten, wirkten über weite Strecken ungewohnt fehleranfällig. Kurz vor der Pause brachte Mario Dundovic die Gäste in Führung (44.), ehe Yusuf Bilazer unmittelbar nach Wiederbeginn nachlegte (48.). Glehn fand anschließend offensiv kaum Lösungen, während Weissenberg defensiv stabil blieb. In der Schlussphase machte Jean-Claude Mangangula alles klar (89.). Für Glehn ist die Niederlage ein deutlicher Rückschlag, die SVG schöpft neue Hoffnung im Tabellenkeller.

Der entscheidende Punkt ist geschafft: SV Germania Grefrath 1926 hat mit dem Remis beim BV Wevelinghoven den Aufstieg in die Bezirksliga perfekt gemacht. Die Gäste gingen durch Leon Eberwein zunächst in Führung (36.) und kontrollierten die Begegnung über weite Strecken. Wevelinghoven, das selbst weiter um die Aufstiegsplätze kämpft, steckte jedoch nicht auf und kam durch Tarik Alihodzic zum Ausgleich (64.). Danach entwickelte sich eine intensive Schlussphase, in der Grefrath den wichtigen Punkt verteidigte. Der Spitzenreiter krönt damit eine starke Saison und darf den Aufstieg feiern.

Die DJK Novesia Neuss unterstrich ihre Ambitionen im Kampf um Rang zwei mit einem eindrucksvollen Kantersieg gegen den TuS Grevenbroich. Bereits im ersten Durchgang brachte Nico Deniz Syska die Gastgeber in Führung (15.). Nach dem Seitenwechsel brach Grevenbroich defensiv auseinander. Ivan Lourenço Vieira traf doppelt (49./72.), ebenso Syska (57.). Außerdem waren Christian Bergmayer (69.), Daniel Vasconcelos (78./84.) und Sebastian Lohr (81.) erfolgreich. Novesia bleibt damit erster Verfolger von Grefrath, während Grevenbroich tief im Tabellenkeller feststeckt.

Im unteren Tabellenbereich sammelte der TuS Reuschenberg einen wichtigen Heimsieg gegen den FC SF Delhoven. Maßgeblichen Anteil daran hatte Spielertrainer Lars Schophoven, der beide Treffer erzielte. Bereits in der 14. Minute brachte er seine Mannschaft in Führung, ehe er nach dem Seitenwechsel auch das 2:0 nachlegte (70.). Delhoven blieb offensiv lange ohne Durchschlagskraft und kam erst in der Schlussminute durch ein Eigentor von Mousa Abu Al-Haija zum Anschlusstreffer (90.). Für Reuschenberg bedeutet der Sieg, dass der Anschluss an die Konkurrenz im Tabellenkeller erhalten bleibt.

Im Duell zweier Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte gab es keinen Sieger. Der FSV Vatan Neuss erwischte den besseren Start und ging durch Kent Altuntas früh in Führung (15.). Die Antwort der SG Orken-Noithausen folgte direkt nach dem Seitenwechsel, als Roman Kiselev zum Ausgleich traf (47.). Anschließend entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der beide Mannschaften nur noch selten klare Akzente setzten. Orken verschafft sich durch den Punkt etwas Luft nach unten, Vatan wartet weiter auf Siege.

Das sind die nächsten Spieltage

28. Spieltag

Fr., 15.05.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - SVG Neuss-Weissenberg II

So., 17.05.26 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - TuS Reuschenberg

So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - DJK Novesia Neuss

So., 17.05.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - SV Glehn

So., 17.05.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - SV Rosellen

So., 17.05.26 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SG Orken-Noithausen

So., 17.05.26 16:00 Uhr Sportfreunde Vorst - FC Straberg



29. Spieltag

Fr., 29.05.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - SV Glehn

So., 31.05.26 13:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - FSV Vatan Neuss

So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Straberg - FC SF Delhoven

So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Rosellen - SG Grimlinghausen / Norf

So., 31.05.26 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - SV Germania Grefrath 1926

So., 31.05.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - BV Wevelinghoven

So., 31.05.26 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - Sportfreunde Vorst



30. Spieltag

So., 07.06.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - VfR Büttgen

So., 07.06.26 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SVG Neuss-Weissenberg II

So., 07.06.26 15:30 Uhr Sportfreunde Vorst - SV Rosellen

So., 07.06.26 15:30 Uhr FC SF Delhoven - SG Orken-Noithausen

So., 07.06.26 15:30 Uhr TuS Grevenbroich - FC Straberg

So., 07.06.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - TuS Reuschenberg

So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Glehn - DJK Novesia Neuss

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: