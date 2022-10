Germania Görlitz - TSV

Überzeugender Auswärtsauftritt in Görlitz Germania Görlitz -TSV 0:9 (0:6)

Am 5. Spieltag hatten wir unseren vierten Auftritt in gegnerischen Gefilden. Germania Görlitz stand auf dem Programm, aber unsere Fans (ca.25) machten das wieder zum Heimspiel. Wir wollten die Mannschaft nicht unter Druck setzen, aber jeder wusste, dass Schönbach vorgelegt hatte und rechnen können nunmal alle. Ziel waren hier die 3 Punkte und die wurden souverän eingefahren. Diesmal mussten wir auch kaum mit der Chancenverwertung hadern. Bereits unsere zweite wurde zielstrebig genutzt und Tom brachte uns bereits in Minute sechs in Führung. Bis zur 22. Minute legten Yannic und zweimal Josu nach. Als dann Tom und Yannic bis zur Halbzeit noch auf 6:0 erhöhten, kamen keine Zweifel zur Übernahme der Tabellenführung auf. Die Torschützen bis dahin erinnerten mich stark an unsere damalige G, F und E-Jugendmannschaft. Nach der Halbzeit wurde munter durchgewechselt und es konnten sich noch Paul, Leon und nochmal Tom als Torschützen feiern lassen. Dieser Sieg basierte auf eine starke Offensivleistung unseres Mittelfeldes, eine gute Abwehrleistung und das konsequente Nutzen der erspielten Chancen. Nun müssen wir die lange Pause nutzen, um fokussiert zu bleiben und die folgenden drei schwereren Spiele gut vorbereitet anzugehen. Samstag am 15.10.2022 gibt es ein Testspiel beim Landesklassevertreter Eintracht Niesky (B-Jugend).