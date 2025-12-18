Gerguri: "Die gesamte Performance des Kaders war stark"

Der Tabellenführer Rheydter SV geht mit 34 gesammelten Punkten und einem Vorsprung von sieben Zählern auf die Sportfreunde Neersbroich, die aktuell auf dem zweiten Rang stehen, in die Winterpause. Dabei drehte die Mannschaft von Arian Gerguri am vergangenen Spieltag gegen den Polizei SV Mönchengladbach einen 1:3-Rückstand noch in einen 5:3-Heimsieg und hielt somit den Abstand auf die Verfolger gleich. Daher hatte der SV einen gelungenen Jahresabschluss. Der Cheftrainer des Tabellenersten blickte auf die erste Saisonhälfte zurück.

Mit 34 Punkten auf dem Konto sammelte der SV die meisten Zähler der Kreisliga A im Kreis Mönchengladbach/Viersen. Doch nicht nur im Bezug auf die Zähler sind die Rheydter einsame Spitze, denn die Mannschaft von Gerguri stellte mit 61 Gegentoren auch die beste Offensive. Der höchste Sieg wurde dabei in dem Duell mit dem Tus Liedberg eingefahren - mit 10:0 schickte der Liga-Primus den Aufsteiger nach Hause.

Mit elf Siegen, einem Remis und nur zwei Pleiten führt der SV die Liga völlig verdient an und ist auf Kurs Bezirksliga. Auffällig in der Mannschaft war allen voran Top-Torjäger Mats Schleszies, der insgesamt 18 Mal einnetzte. Doch nicht nur der Angreifer überzeugte. "Die gesamte Performance des Kaders war stark - die Jungs treten wie eine geschlossene Einheit auf. Besonders in den direkten Duellen haben wir überzeugt: Unentschieden in Neersbroich, Auswärtssiege in Otzenrath und beim ASV, dazu Heimsiege gegen Korschenbroich und PSV - das sind genau die Spiele, in denen man liefern muss". erklärte Gerguri.

Auf die Frage, wie zufrieden der Übungsleiter mit der Saison ist, antwortete Gerguri: "Wir hatten eine sehr erfolgreiche Hinserie und sind vorzeitig Herbstmeister geworden – mit einem sieben Punkte Vorsprung gehen wir in die Winterpause. Ein weiteres Highlight war der Einzug ins Pokalfinale, wo wir mit ASV Süchteln und Odenkirchen 05/07 zwei absolute Topteams besiegen konnten." Im Finale des Kreispokals wird seine Mannschaft dann auf die Sportfreunde Neuwerk treffen.

"Wir wollen uns stetig weiterentwickeln"

Doch auch diese starke Hinserie des Tabellenführers hatte kleine Schattenseiten, denn beide Niederlagen des SV waren vermeidbar. Die erste Pleite gab es beim SC Rheindahlen, bei dem es ein 5:6 aus Sicht der Mannschaft von Gerguri gab. In diesem Duell drehte Rheydt einen 0:3-Rückstand in eine 5:3-Führung. Nach dem Treffer zum 5:3 agierte der Liga-Primus allerdings nicht mehr griffig genug und musste sich somit durch drei weitere Gegentreffer noch geschlagen geben. Auch die zweite Pleite im Heimspiel gegen die Zweitvertretung der Sportfreunde Neuwerk war vermeidbar, da in dieser Partie viele Chancen auf Seiten der Hausherren vergeben wurden.

Nicht ohne Grund nannte Gerguri daher Punkte an denen gearbeitet werden muss: "Natürlich gibt es immer Stellschrauben, an denen wir drehen möchten, sei es im taktischen Bereich oder im Spiel mit und ohne Ball. Wir wollen uns stetig weiterentwickeln."

Mögliche Rückkehrer

Doch trotz der zwei kleinen Rückschläge war die Hinrunde des Tabellenführers ein Ausrufezeichen. Dabei hatte der Cheftrainer des SV nicht alle Spieler über die gesamte Hinrunde zur Verfügung. Beispielsweise fehlte Melih Karakas. Der Angreifer erzielte in seinen ersten sieben Spielen ganze sieben Tore und legte weitere Sechs auf - verletzte sich daraufhin jedoch. Aber auch Nils Schleszies, der Bruder vom Top-Torjäger, verletzte sich schwer. " Wir hoffen, dass unsere verletzten Spieler zurückkehren, was uns noch mehr Optionen gibt", erklärte der Chefcoach des SV mit Blick auf die Rückrunde.

Nichtsdestotrotz steht Rheydt gesichert an der Spitze und will diese auch in der Rückrunde verteidigen, um den Traum vom Aufstieg zu vervollständigen. "Ziel ist es, die starke Hinrunde zu bestätigen oder sogar noch zu toppen", betonte Gerguri im Bezug auf die Rückserie.

Zunächst einmal hat seine Mannschaft mehr als zwei Monate Zeit um sich von der Hinrunde zu erholen. Danach folgen wichtige Liga-Partien und das Pokalfinale gegen Neuwerk. Ob der Rheydter SV dann an den Leistungen dieses Spieljahres anknüpfen wird, wird sich noch zeigen.