Gerechtes Remis in Westhausen

Am 14. Spieltag begrüßte der SV08 Westhausen die Gäste vom SV Schleusegrund Schönbrunn. Nach umkämpften 90 Minuten mit vielen gelben Karten und verbalen Auseinandersetzungen hieß es leistungsgerecht 1:1.

Die Partie nahm zu Beginn nur langsam Fahrt auf. Das 'Mittelfeldgeplänkel' endete zu oft in unnötigen Fouls oder schlecht gespielten Kombinationen. Die Gäste sorgten in Form des Fernschusses von Holland nach knapp einer Viertelstunde für ein erstes Highlight. Gute zehn Minuten später dann die vermeintliche Führung für Schönbrunn. Greiner vollendete einen aus dem Mittelfeld gut durchgesteckten Pass per Heber cool vor Schlussmann Bocklitz. Der anschließende Jubel verhallte jedoch schnell, nachdem Linienrichter Katzsch die Fahne gehoben hatte. Neun Minuten später verhallte der Jubel nicht. Stürmer Greiner stand nach einem starken Ball aus dem Halbfeld goldrichtig und brauchte nur noch den Fuß hinhalten (29.). Die Heimmannschaft bemühte sich nach dem Rückstand, das Spiel besser in den Griff zu bekommen, sorgte jedoch lediglich durch Abschlüsse von Wagenschwanz und Hartleb für Gefahr. Nach der Pause zeigte sich ein ähnliches Bild - Fehlpässe und Fouls auf beiden Seiten ließen keinen Spielfluss aufkommen. Mit fortschreitender Spielzeit beschränkten sich die Gäste dann zunehmend aufs Verteidigen. Das Drängen der Westhäuser mündete schließlich im Ausgleich (71.). Wackes beförderte einen flachen Ball von der Seite vor dem herannahenden Wagenschwanz ins eigene Tor. Der SV08 dann weiter am Drücker. Der Freistoß durch Bock (75.) und ein Distanzschuss von Klinnert (80.) fanden jedoch nicht ihr Ziel. Weitere Nickligkeiten und verbale Auseinandersetzungen kennzeichneten die noch verbleibenden Minuten und das Spiel endete ohne weitere fußballerische Highlights.