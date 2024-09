Gerechte Punkteteilung

TSV Trainer Tjark Dannemann nimmt vor dem Spiel Änderungen in der Aufstellung vor

Am Ende war es ein Ergebnis, mit dem beide Mannschaften nicht so wirklich zufrieden waren, weil beide Seiten nach dem Schlusspfiff merkten, dass auch ein Sieg möglich gewesen wäre. Aufgrund des Spieleverlaufs handelt es sich jedoch um ein gerechtes Remis zwischen dem VFL Kaufering und dem TSV Wertingen. Wertingens Trainer Tjark Dannemann nahm die ein oder andere Änderung in der Startelf vor. Der auffälligste Wechsel war der zwischen den Pfosten. Der bisherige Stammkeeper Sandro Scherl wurde durch Simon Reithmeir ersetzt. Auch im zuletzt etwas stotterndem Sturm nahm der junge Übungsleiter eine Umstellung vor. Christoph Müller war nicht mehr im Sturmzentrum zu finden, sondern auf dem Flügel. Dafür rückte Manuel Rueß in die Spitze. Die Kombination Rueß-Müller sorgte auch für die erste gute Chance des Spiels. Rueß legte nach einem Einwurf für Müller ab, doch der schoss knapp vorbei. Torwart Reithmeir konnte sich drei Minuten später erstmals auszeichnen. Nach einer flachen Hereingabe von rechts kam Manuel Detmar aus zentraler Position zum Schuss, doch der Schlussmann war rechtzeitig da und blockte den Schuss. Etwas unglücklicher sah Reithmeir dann nach einer guten viertel Stunde aus. Kaufering schaltete nach einem Wertinger Freistoß schnell um. Detmar schlug einen langen Ball in die Spitze, Reithmeir kam weit aus dem Tor, doch Niklas Neuhaus war schneller am Ball und lupfte die Kugel aus ca. 20 Metern ins Netz. Fünf Minuten später hatte Kaufering die Großchance zum Doppelschlag, doch hier machte Reithmeir seinen Fehler wieder gut. Nach einer Flanke von rechts kam Neuhaus blank zum Kopfball, doch Reithmeir zeigte eine starke Reaktion und parierte. Statt dem 2:0 stand es dann zwei Zeigerumdrehungen später 1:1. Eine Ecke von Marco Gerold köpfte Müller zu seinem ersten Saisontor ein. Kurz vor der Pause blieb den Wertingern ein Strafstoß verwehrt. Florian Heiß wurde im Sechzehner am Fuß getroffen und zu Fall gebracht. Der Unparteiische erkannte jedoch kein Foulspiel. Der zweite Druchgang war Chancenarmer. Kaufering hatte optisch eine kleine Überlegenheit, kam aber außer zu Distanzschüssen zu keinen gefährlichen Situationen. Die beste Chance auf ein Siegtor hatten die Gäste in der Nachspielzeit. Marcel Mayr zog von der Sechzehnerkante ab, doch Kauferings Torwart Michael Wölfl lenkte den guten Schuss über die Latte.