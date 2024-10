Mit einem ersatzgeschwächten Kader, aber dennoch voller Motivation reisten die Damen des DJK-SV Geratskirchen vergangenen Samstag zum SV Wilting. Die Geratalerinnen brachten zwar eine ordentliche Leistung auf den Platz, mussten sich aber am Ende trotzdem mit 2:1 geschlagen geben.

Obwohl die Gastgeber auf hohes Pressing setzen, gelingt es Geratskirchen des Öfteren sich durchs Mittelfeld zu kombinieren. Dennoch können sie sich keine gefährlichen Chancen erarbeiten. Wilting hat in der ersten Halbzeit trotzdem die Oberhand und sorgt vor allem über Verena Graf für Gefahr. Die Stürmerin ist es auch, die nach einem Fehlpass in der Geratskirchner Defensive das 1:0 erzielt. (14.). Die Gäste lassen sich vom Gegentreffer jedoch nicht beunruhigen und versuchen weiterhin ihr Spiel aufzuziehen, was Wilting zumeist unterbinden kann. Die Gastgeberinnen sind im weiteren Verlauf trotzdem gefährlich und hätten die Führung auch ausbauen können. Teresa Oberendfellner kann aber gleich zweimal im eins gegen eins parieren und hält ihre Mannschaft somit im Spiel. Kurz vor der Pause erspielen sich die Geratalerinnen ein paar Chancen, die jedoch alle ungenutzt bleiben.