Geratskirchen verliert auswärts 3:1

Die Geratalerinnen kamen nicht richtig ins Spiel und hatten Schwierigkeiten, Zugriff auf ihre Gegner zu finden. Diese kombinierten clever und konnten so immer wieder gefährlich werden. Bereits in der 24. Minute fiel nach einem Fehler im Geratskirchner Aufbauspiel das 1:0 durch Aldina Jusic. Die Gäste änderten daraufhin ihre taktische Ausrichtung, wodurch es ihnen gelang, ihre Gegner besser unter Kontrolle zu halten.

Die erste Niederlage in der Rückrunde musste der DJK-SV Geratskirchen am Sonntag gegen die Reservemannschaft des FFC Wacker München hinnehmen. 3:1 endete das Spiel zu Gunsten der Gastgeber.

Mit dem knappen 1:0 Rückstand ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel wollten die Geratskirchnerinnen an ihre Leistung zu Ende der ersten Halbzeit anknüpfen und konnten sich auch einige Male vor das gegnerische Tor spielen. In der 54. Minute konnte eine Münchnerin im Strafraum nur noch durch ein Foul gestoppt werden. Den fälligen Elfmeter verwandelte Victoria Heiter zum 2:0. Die Bichlmaier-Truppe gab sich dennoch nicht auf und versuchte immer wieder für Gefahr zu sorgen. In der 62. Minute überspielte Sabrina Eder mit einem Querpass die gesamte Münchner Abwehr. Die mitgelaufene Hanna Thumser erzielte mit einem Schuss ins lange Eck den 2:1 Anschlusstreffer. Angetrieben vom Torerfolg spielte Geratskirchen immer mutiger und setzte ihre Gegner unter Druck. Dennoch gelang Wacker der letzte Treffer des Tages. Nachdem sie sich über Außen durchkombinieren konnten, stand Celine Chuang alleine vorm Tor und erzielte den 3:1 Endstand (69.). Die Gäste versuchten unbeirrt weiter zu spielen, aber die Münchnerinnen fanden nun wieder mehr Zugriff aufs Spiel.