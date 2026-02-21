Generalproben-5:0 gegen Plattling - und viele offene Dorfbuam-Fragen

Wie eigentlich immer, ist der Trainer des einzigen niederbayerischen Vertreter in der "Champions League der Amateure" auf seine bekannte ruhige Art und Weise ehrlich und direkt. "Die Leistung war heute in einigen Punkten nicht so wie gewünscht. Das war ein typisches Vorbereitungsspiel gegen einen fleißigen und disziplinierten Gegner", stellt der 31-Jährige insgesamt fest, ehe er ins Detail geht: Im letzten Drittel waren Wagner, Lermer & Co. eher "starr, da war zu wenig Bewegung, weshalb wir Schwierigkeiten hatten, den Gegner in Tornähe zu bespielen".

Das lag Beck zufolge an der - wie in Duellen "David gegen Goliath" üblich - kompakten Spielweise der Gastgeber. Aber auch daran, "dass die Jungs müde waren. Jeder ist froh, wenn es wieder losgeht. Jeder freut sich, wenn es wieder wärmer wird - und nicht mehr auf Kunstrasen gespielt werden muss". Insgesamt will Beck das Spiel nicht auf das Ergebnis reduzieren, das eine relativ deutliche Sprache spricht - und auch nicht zu hoch hängen. Eine gewisse Unzufriedenheit ist ihm aber deutlich anzumerken.