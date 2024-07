Die nächste Herausforderung wartet auf Mike Opara (r.) und den VfB nach dem Zorneding-Spiel (Paul Schweighardt). sro – Foto: sro

Generalprobe unter verschärften Bedingungen TOTO-POKAL - Forstinning gastiert zum Drittrunden-Duell beim Bayernligisten SV Heimstetten – Awata und Berg fehlen

Das erste Pflichtspiel in dieser Saison steht für den VfB Forstinning eine Woche vor dem Punktspielauftakt beim FC Sportfreunde Schwaig mit der dritten Runde in der Qualifikation für den bayerischen Toto-Pokal an: Am Samstag erfolgt um 14 Uhr der Anpfiff entgegen der Auslosung auswärts beim Bayernligisten SV Heimstetten.