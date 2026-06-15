Generalprobe misslungen: Johannisthal stolpert vor Relegation

Johannisthal (grün) geht in die Relegation – Foto: Ralf Seedorff

Am letzten Spieltag der Landesliga Staffel 1 setzt Meister und Berlin-Liga-Aufsteiger FC Internationale mit einem Kantersieg den Deckel auf eine erfolgreiche Saison. Johannisthal misslingt die Generalprobe für die Berlin-Liga-Relegation gegen den Köpenicker FC bei Schlusslicht Berolina Mitte. Dahinter sichern sich BSV 92 und Hilalspor ihre starken Platzierungen, während es in mehreren Partien noch einmal torreich zur Sache geht. Gleichzeitig sorgt die ungeklärte Insolvenz-Situation beim BSV Hürtürkel weiter für Unsicherheit. Der BFV wartet laut Pressesprecher Martin Meyer auf die Entscheidung des Gerichts.

FC Internationale Berlin unterstreicht seine Meisterschaft mit einem deutlichen 7:1-Erfolg gegen SC Borsigwalde. Gaston Ignacio Nieto bringt den Spitzenreiter in Führung, Moreno Schneider erhöht. Marcel Bubner verkürzt noch vor der Pause per Foulelfmeter für die Gäste. Direkt nach dem Seitenwechsel stellt Leo Heye den alten Abstand wieder her. Danach treffen erneut Gaston Ignacio Nieto, Leo Heye und nochmals Gaston Ignacio Nieto, ehe Kaya Söylemez den Schlusspunkt setzt. Inter beendet die Saison als Meister und Aufsteiger.

Der Berliner SC II gewinnt ein torreiches Duell gegen SF Charlottenburg-Wilmersdorf mit 6:3. Dominique Leitner bringt die Gastgeber in Führung und Leon Ibrom erhöht. Noch vor der Pause schnürt Leitner seinen Doppelpack, ehe Leon Semeniuk verkürzt. Direkt nach Wiederbeginn stellt Justus Häger den Anschluss her. Danach trifft Dominique Leitner zum dritten Mal an diesem Tag. Erneut verkürzt Justus Häger für Charlottenburg-Wilmersdorf, doch in der Schlussphase entscheidet Danilo Arsic die Partie mit zwei Treffern endgültig zugunsten des Berliner SC II.

DJK Schwarz-Weiß Neukölln verabschiedet sich mit einem 3:0-Sieg gegen die Berliner Amateure aus der Liga. Lange bleibt die Partie offen, ehe Kamil Czuba die Gastgeber in Führung bringt. Norman Guski erhöht und Marvin Plautz sorgt kurz vor Schluss für den Endstand. Trotz des Erfolgs reicht es für Neukölln nicht zum Klassenerhalt.

Der Berliner SV 92 sichert Rang drei mit einem klaren 3:0 gegen Empor Berlin II. Mateusz Smolarkiewicz erzielt die ersten beiden Treffer der Partie und sorgt bereits früh für klare Verhältnisse. Im zweiten Durchgang macht Benjamin Schnack alles klar. Empor II steigt als Vorletzter ab.

BSV Hürtürkel gewinnt ein spektakuläres Spiel gegen Pfeffersport mit 4:3. Mehmet Uzuner trifft früh zur Führung und Jegors Kiuskins baut diese aus. Kurz vor der Pause erhöht Uzuner auf 3:0. Nach dem Seitenwechsel verkürzt zunächst William Scarlett, ehe Mohammad Barakat die Gäste wieder heranbringt. Direkt im Gegenzug stellt Leopold Antonius Bussmann den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Heinrich Sander sorgt wenig später noch einmal für Spannung, doch Hürtürkel bringt den Sieg über die Zeit. Der BSV trotzt der Insolvenz-Entscheidung (Beschwerde soll eingelegt worden sein beim Insolvenzgericht gegen die Mangels-Masse-Abweisung) und verpflichtet einen Spieler für die neue Saison

Berlin Hilalspor schlägt BFC Preussen II mit 4:2 und beendet die Saison auf Rang vier. Volkan Neziroglu eröffnet den Torreigen, Görkem Tozlu erhöht. Sebastian Rühland verkürzt unmittelbar danach für die Gäste. Noch vor der Pause trifft Volkan Neziroglu erneut, ehe Sebastian Rühland mit seinem zweiten Tor den Anschluss hält. Erst in der Schlussphase entscheidet Okan Ekmekci die Begegnung endgültig.

Der Friedenauer TSC und der 1. FC Schöneberg trennen sich 2:2. Salih Uzun bringt die Gäste zunächst in Führung. Maximilian Reinhard Schubart gleicht noch vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel dreht Diego Joaquin Lopez Martinez die Partie zugunsten der Gastgeber, ehe Salih Uzun mit seinem zweiten Treffer den Endstand herstellt. Schöneberg beendet die Begegnung nach einer Roten Karte gegen Selim Kiyak in Unterzahl.

Sportfreunde Johannisthal verspielt beim bereits abgestiegenen SV BW Berolina Mitte 49 eine Zwei-Tore-Führung und unterliegt mit 2:3. Lukas Ferl bringt den Tabellenzweiten in Führung, Yoshua Lüdtke legt nach. Berolina kommt nach der Pause durch Jhon Fernando Garces Daza zurück ins Spiel. Malick-Kenny Diarra gleicht wenig später aus, bevor Xavier Schmid in der Schlussminute den überraschenden Siegtreffer erzielt. Johannisthal muss damit in die Relegation gegen den Köpenicker FC aus Staffel 2.

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