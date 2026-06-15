Top-Transfer in der Landesliga: BSV Hürtürkel holt Oberliga-Spieler

– Foto: BSV Hürtürkel

Die aktuelle Spielzeit ist noch nicht vorbei und die neue Saison steht bereits vor der Tür. Nachdem die Landesliga sportlich gehalten wurde, setzt man sich beim BSV Hürtürkel nun neue Ziele und arbeitet mit dem notwendigen Einsatz an der Kaderplanung.

Im ersten Herrenjahr lief er für Türkiyemspor Berlin in der Regionalliga auf und sammelte dort acht Einsätze. In der Folge wechselte er zu Hertha 03 Zehlendorf, dem BSV Hürtürkel und zum CFC Hertha 06, wo er in drei Spielzeiten ebenso überregional in der Oberliga auf über 70 Einsätze kam.

Erdi Temel ist ein äußerst erfahrener und begnadeter Spielmacher, der die Jugend von Hertha BSC und dem 1. FC Union durchlief und bereits als U19-Spieler bei der 2. Herren von Union in der Berlin-Liga eingesetzt wurde.

2016 folgte der Wechsel zu Hilalspor Berlin, für die er bis 2024 acht Jahre lang in ca. 200 Spielen treu die Schuhe schnürte, bevor es ihn zu seiner aktuellen Station, dem SD Croatia, führte.

Mit SD Croatia gewann Erdi im Sommer 2025 die Berliner Meisterschaft und stieg mit dem Verein in die Oberliga auf.

Nach nunmehr ca. 400 Spielen und 128 Toren bzw. fast 200 Torbeteiligungen schließt sich Erdi erneut dem BSV Hürtürkel an und wird die Mannschaft vom Columbiadamm zukünftig maßgeblich bereichern und anführen.

„Mit Erdi kommt ein Wunschspieler zu uns, von dessen Qualität es für mich im Berliner Fußball nur sehr wenige gibt. Er ist ein Unterschiedsspieler auf der 10, der mit 35 Jahren neben seiner ohnehin vorhandenen Spielintelligenz mittlerweile auch jede Menge Erfahrung mitbringt. Erdi wird unser Spiel und die Qualität der Mannschaft in der kommenden Saison spürbar aufwerten", erklärt der sportliche Leiter René Ronneberger.