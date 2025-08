Generalprobe geglückt

Die Partie war eine echte Standortbestimmung, denn bislang konnte Weida noch nie gegen das Team aus Chemnitz gewinnen. Umso höher ist dieser Sieg einzuordnen, der angesichts zahlreicher weiterer Chancen sogar noch höher hätte ausfallen können. Dabei begann das Spiel denkbar ungünstig. Bereits in der ersten Minute nutzte Rabenstein eine Unsicherheit in der Weidaer Defensive, J. Hopfe traf zur frühen Gästeführung. Doch Weida schüttelte sich kurz und fand schnell ins Spiel. In der 15. Minute sorgte Fritz Pöckel für den Ausgleich, nachdem er einen Ball stark behauptete und aus kurzer Distanz vollendete. Weida übernahm zunehmend die Kontrolle und in der 27. Minute war es Simon Fuchs, der nach einem schönen Zuspiel frei vor dem Tor auftauchte und souverän zum 2:1 einschob.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Weida die aktivere Mannschaft. Tobias Metzner erhöhte in der 50. Minute auf 3:1, nachdem er im Strafraum freigespielt wurde und gezielt ins lange Eck abschloss. Nur zwei Minuten später folgte der schönste Treffer des Tages. Nach einem feinen Steckpass von Graham tauchte Fritz Pöckel erneut im Strafraum auf und ließ dem Torhüter mit einem platzierten Abschluss keine Chance. Die Vorentscheidung war gefallen. Rabenstein kam in der 59. Minute durch L. Meyer zwar noch zum 4:2-Anschluss, doch Weida blieb stabil und ließ bis zum Abpfiff keine größeren Möglichkeiten mehr zu.

Fazit: Insgesamt war es eine überzeugende Leistung der Hausherren, die vor allem in der Offensive viel Spielfreude zeigten und sich defensiv nach dem frühen Gegentor deutlich stabilisierten. Mit diesem Sieg im Rücken geht der FC Thüringen Weida bestens vorbereitet in den Saisonstart. Der August hält dabei einige echte Highlights bereit. Bereits zum Auftakt wartet das Auswärtsspiel beim 1. FC Eichsfeld. Nur eine Woche später kommt es im Thüringenpokal zum Aufeinandertreffen mit dem Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena. Danach folgen das prestigeträchtige Derby gegen die BSG Wismut Gera sowie ein stimmungsvolles Freitagabendspiel beim FSV Schleiz. Weida ist bereit – sportlich wie mental.