Genc Osman Duisburg zahlt gegen die Sportfreunde Hamborn Lehrgeld

Nach der Vizemeisterschaft hinter Dominator Blau-Gelb Überruhr soll es in der kommenden Spielzeit für den ganz großen Wurf von Genc Osman reichen. Mit insgesamt 13 Zugängen könnte der Kader von Übungsleiter Yalcin Nezir dafür noch ein paar weitere Spiele brauchen, um sich ordentlich aufeinander abzustimmen. Gegen den qualitativ hochwertigen Gastgeber hatte der SV demnach auch schon von Beginn an große Probleme ins Spiel zu kommen.

Do., 11.07.2024, 19:30 Uhr

Schon nach einer Viertelstunde geriet der Bezirksligist mit 0:2-Rückstand. Hamborn kontrollierte in der Folge die Partie gekonnt und schraubte das Ergebnis in der zweiten Hälfte noch einmal in die Höhe. Schon im ersten Testspiel feierte der Neu-Landesligist gegen den A-Ligisten Rhenania Hamborn einen 10:0-Kantersieg und wird versuchen, die gute Form auch durch die Vorbereitung zu tragen.

Als nächstes geht es dafür gegen den nächsten Bezirksligisten. Unter der Woche (18. Juli, 19.30 Uhr) gastiert die Spvgg Sterkrade-Nord in Hamborn. Den gleichen Gegner hat Genc Osman ein paar Tage früher vor der Brust. Schon am Samstag (13. Juli, 15 Uhr) gibt sich die nächste Chance, sich auf die kommende Saison einzuspielen.

Die Spieldaten der Partie



Sportfreunde Hamborn 07 – SV Genc Osman Duisburg 5:0

Sportfreunde Hamborn 07: Marian Ograjensek, Michel Roth, Nick Bennmann, Kenson Götze, Nico Kuipers, Kevin-Dean Krystofiak, Gino Mastrolonardo, Lennard Kaiser, Danilo Settimio Curaba, Pascal Spors, Chrysanth Mallek - Trainer: Marcel Stenzel

SV Genc Osman Duisburg: Kareem Al Mefleh, Enes Bayram, Sandro Garcia Melian, Burak Bayram, Ahmet Ünal Ergün, Felix Mpianza, Fatih Cevikol - Trainer: Yalcin Nezir

Schiedsrichter: Ben Blank

Tore: 1:0 Pascal Spors (3.), 2:0 Gino Mastrolonardo (15.), 3:0 Pascal Spors (63.), 4:0 Metehan Türkoglu (71.), 5:0 Pascal Spors (76.)