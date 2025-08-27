»Genau für sowas haben wir ein Jahr lang extrem hart gearbeitet«

Der FC Memmingen musste an den ersten vier Spieltagen dreimal auswärts ran in der Regionalliga Bayern. Auf den ersten Blick alles andere als ein dankbares Startprogramm für den Aufsteiger. Doch siehe da: Die Allgäuer haben bereits sieben Zähler auf dem Konto - allesamt in der Fremde eingesammelt. Am Freitag sollen nun die ersten Punkte zuhause folgen. Der Gegner: Kein Geringerer als die Profireserve des FC Bayern München...

Schon in der vergangenen Saison in der Bayernliga Süd war die Basis für den Gewinn der Meisterschaft die Auswärtsstärke der Memminger. Satte 32 Zähler holte der FCM in der Fremde und war damit mit Abstand das erfolgreichste Team auf des Gegners Plätzen. Angesprochen darauf, dass es ihm und seinem Team anscheinend gelungen ist, die Auswärtsstärke mit in die Regionalliga zu nehmen, muss Cheftrainer Matthias Günes erst einmal lachen: "Ja, das ist tatsächlich erstaunlich, weil die Herangehensweise sowohl bei Heimspielen als auch bei Auswärtsspielen eigentlich die gleiche ist. Wir bereiten uns einige Tage vor jeder anstehenden Partie akribisch auf das Spiel vor. Da spielt es eher weniger eine Rolle, ob wir auswärts oder daheim spielen. Wir denken darüber ehrlich gesagt gar nicht so viel nach." Es ist jetzt definitiv auch nicht so, dass die Memminger nicht gerne zuhause sind. "Nein, ganz im Gegenteil. Wir spielen super gerne daheim in unserer Arena", schmunzelt Günes.