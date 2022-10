Oliver Hampe kehrt zum TSV Vilslern zurück. – Foto: Alfred Brumbauer

»Genau der richtige Mann«: Oliver Hampe springt in Vilslern ein Ehemaliger Bayernligakicker soll das Schlusslicht der Kreisklasse Landshut vor dem Abstieg retten

Der TSV Vilslern setzt im Abstiegskampf der Kreisklasse Landshut auf einen alten Bekannten. Oliver Hampe (57), der bereits von 2014 bis 2016 zwei Spielzeiten lang in Diensten des TSV stand, soll den Tabellenletzten wieder in die Spur führen. Nach dem 1:0-Auftaktsieg über Neuling TSV Kronwinkl folgte eine Serie von sechs Niederlagen am Stück, an deren Ende die Trennung von Übungsleiter Stefan Fassl stand. Danach übernahmen Co-Trainer Patrick Berger und der ehemalige Spieler Lukas Korber interimsmäßig. Seinen Einstand feierte der ehemalige Bayernligaspieler des TSV Ampfing und der SpVgg Landshut bereits am vergangenen Wochenende mit dem 0:0 bei Kreisligaabsteiger TSV Tiefenbach.

"Ich helfe dem TSV Vilslern in einer schwierigen Situation, weil ich hier vor Jahren eine sehr erfolgreiche Zeit hatte und noch einige Spieler von damals aktiv sind. Der Verein ist sehr gut geführt und ich glaube, dass mehr möglich ist. Die Spieler stehen in der Pflicht, da sie auch mitverantwortlich für diese Situation sind. Es geht aber nicht um mich, sondern um den Verein. Die bisherigen Eindrücke sind durchwegs positiv und wir konnten ja am Samstag gemeinsam in Tiefenbach einen Punkt holen. Jeder Zähler, den wir bis zur Winterpause noch holen können, tut der Mannschaft gut", weiß der 57-Jährige, der den TSV in seiner ersten Amtszeit zweimal auf Platz vier in der Kreisklasse Landshut geführt hatte. Seine letzte Trainerstation hatte Hampe beim Bezirksligisten SV Neufraunhofen, den er von 2018 bis Ende 2020 betreute.



Beim TSV Vilslern liegt der volle Fokus auf den anstehenden Aufgaben vor der Winterpause. – Foto: Alexander Wolf