»Genau das, was wir brauchen und wollen«: FCE baut weiter auf Heckner

Bei der Niederbayerischen Hallenmeisterschaft, die am Samstag nur unweit des eigenen Vereinsgeländes steigt, ist der zuletzt drei Mal in Folge siegreiche FC Ergolding dieses Mal nur Zuschauer. Unabhängig davon laufen die Zukunftsplanungen beim Tabellenführer der Bezirksliga West aber auf Hochtouren. Nach der Verpflichtung von vier Winterneuzugängen kann der Klub nun auch auf der Trainerposition Vollzug melden. Sowohl Chefcoach Michael Heckner (42) und Torwart-Trainer Michael Förster-Kottmayr (31) als auch Giuseppe Cafariello (49), der die U23 in der Kreisliga betreut, haben bis 2027 verlängert. Einzig Co-Trainer Daniel Skora (45) steht aus beruflichen Gründen ab Sommer nicht mehr zur Verfügung.

"Wir sind sehr glücklich über die ligaunabhängige Verlängerung. Michi und der FCE das passt einfach, keiner kennt den Verein besser. Die Entwicklung der Mannschaft ist super, neue Spieler werden klasse mit eingebaut. Das ist genau das, was wir brauchen und wollen", betont der sportliche Leiter Mike Roider.







Michael Heckner kann getrost als "lebende Legende" in Ergolding bezeichnet werden. In seiner aktiven Zeit hatte der Torjäger maßgeblichen Anteil am Höhenflug, der 2011 im Aufstieg in die Landesliga gipfelte. Anschließend coachte der Lehrer unter anderem die U19 und die zweite Mannschaft und befindet sich nun mittlerweile seit 2021 in seiner zweiten Amtszeit als Trainer der "Ersten".







"Ich habe nach inzwischen sehr langer Zeit mit meinen Jungs schon kurz überlegt, ob ich noch der Richtige bin. Aber sportlich ist eine stetige Entwicklung erkennbar und sowohl Mike Roider stellvertretend für unsere Verantwortlichen als auch mein Captain Dennis Skora im Namen der Mannschaft haben mir versichert, dass unsere gemeinsame Reise noch nicht zu Ende ist. Diese hat im Winter vor acht Jahren in der U19-Kreisliga begonnen und die Auflösung der Mannschaft war näher als der Aufstieg. Wenn ich die Entwicklung meiner Jungs seitdem sehe, dann könnte ich jeden Tag zufrieden aufhören. Aber wer weiß, wo uns die Reise noch hinführt", erklärt der 42-Jährige, der künftig weiterhin eng mit Torwart-Trainer Mike Förster-Kottmayr sowie "Beppo" Cafariello zusammenarbeiten wird.





Der sportliche Leiter Mike Roider (von links) mit Giuseppe Cafariello, Michael Heckner und Mike Förster-Kottmayr. – Foto: Verein









"'Kotty' ist für uns eine wichtige Schlüsselfigur in der Entwicklung unserer Keeper. Durch seine höherklassigen Erfahrungen bringt er den Jungs nicht nur das nötige fußballerische Wissen, sondern auch das richtige Verhalten auf dem Platz bei. Auch mit Beppo konnten wir bereits erfolgreich verlängern. Er macht in der U23 einen tollen Job. Das zweite Jahr nach dem Aufstieg ist meist ein ganz schweres, wir sind aber überzeugt, dass wir die Klasse halten können und ein weiteres Jahr Kreisliga buchen dürfen", berichtet Fußballboss Mike Roider, der auch für den scheidenden Co-Trainer Daniel Skora nur lobende Worte übrig hat. "Dani hat großen Anteil am Erfolg, wird aber leider ab Sommer eine Pause einlegen. Für diese Position sind wir nun auf der Suche nach einem geeigneten Ersatz. Unsere Wunschvorstellung wäre ein Co-Spielertrainer, der die junge Truppe mit entwickeln kann und auch noch bei Bedarf selbst auf dem Platz stehen könnte. Wir werden sehen, was sich hier ergibt", verrät Roider.





"Natürlich ist es bedauerlich, dass mein "Co" Dani aus beruflichen Gründen eine Pause einlegen möchte. Er bringt die Eigenschaften mit, die man beim FCE braucht, um erfolgreich zu sein. Dani macht nicht Dienst nach Vorschrift, sondern sein Engagement geht weit über das normale Maß hinaus. Daher möchten wir ihm den bestmöglichen Abschied bereiten", so Michael Heckner abschließend.