»Wissen, was er kann«: Ergolding holt "Zizou" Agrignan heim

Der FC Ergolding lässt im Titelrennen der Bezirksliga West mit vier Neuverpflichtungen aufhorchen. Allen voran sorgt dabei die Rückkehr von Aziz Ouro Agrignan (23) für Aufsehen. Der bullige Angreifer war zuletzt für die SpVgg Hankofen-Hailing in der Regionalliga Bayern aktiv, verabschiedete sich dort jedoch im Spätherbst 2024 und hat seitdem kein Spiel mehr bestritten. Dazu verstärken mit Kilian Maul (21, SpVgg Landshut), Torhüter Behar Gecaj (DJK-TSV Ast) und Ibrahim Mulaj (19, Wacker Burghausen U19) drei weitere Winterneuzugänge den aktuellen Spitzenreiter, der das Tableau gemeinsam mit den punktgleichen ATSV Kelheim und Türk Gücü Straubing anführt.

"Wir konnten unseren Kader auf verschiedenen Positionen verstärken und sind nun in der Breite top aufgestellt", betont der sportliche Leiter Mike Roider, der sich in der Folge ausführlich über die vier Zugänge äußert.

Kilian Maul:

"Mit Kili kriegen wir einen top ausgebildeten Verteidiger, der variabel einsetzbar ist. Er hat bei der "Spiele" seine Klasse in der Landesliga immer wieder unter Beweis gestellt und ist zudem ein ganz feiner Kerl. Wir freuen uns riesig, dass der Wechsel bereits im Winter geklappt hat. An dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an die Spiele und Max Maier für den wie immer reibungslosen Ablauf."



Aziz Ouro Agrignan:

"'Zizou' kommt nach Hause. Nach seiner letzten Station in Hankofen und einer anschließenden Fußballpause wird er nun wieder voll angreifen. Er ist bereits seit geraumer Zeit wieder im Trainingsbetrieb dabei, um ihn nach und nach wieder aufzubauen. Wir wissen, was er kann. Ohne Druck und Stress kann er sich bei uns wieder voll auf das Wesentliche konzentrieren. Wenn er fit ist, kann er beweisen, was in ihm steckt."





Von 2021 bis 2024 erzielte der gebürtige Togolese Agrignan für den FCE 27 Treffer in 80 Partien. – Foto: Paul Hofer





Ibrahim Mulaj:

"Mit 'Ibra' bekommen wir im offensiven Mittelfeld einen jungen, sehr spritzigen und technisch starken Spieler, der uns in der Breite extrem gut tun wird und uns weitere Optionen im Spiel ermöglicht."



Behar Gecaj:

"Nachdem uns unter der Saison überraschend Moritz Leiß verlassen hat, mussten wir auf der TW-Position reagieren. Im Winter einen Torwart zu kriegen ist alles andere als einfach. Umso mehr freut es uns, dass wir mit Behar einen alten Bekannten zu uns holen konnten. Bis zur U17 war er bereits bei uns und wir wissen um seine Stärken im Tor. Er bringt frischen Wind ins Torwart-Team und wir werden sehen, für welche Aufgaben er sich beweisen wird. Auch hier gilt, dass er befreit und völlig ohne Druck an die Sache ran gehen kann. Wichtig ist, dass er bei uns ausreichend Spielzeit erhält und sich weiter entwickeln kann."

Ab 9. Januar trifft sich die Mannschaft von Trainer Michael Heckner jeden Freitag im Fitnessstudio. Zudem steht 1x pro Woche Padel-Tennis in Regensburg auf dem Plan. Ab Anfang Februar beginnt dann die Vorbereitung auf dem Platz. Testspiele sind unter anderem gegen den FC Leibersdorf, die SpVgg Osterhofen sowie den TSV Mauth geplant. Das erste Pflichtmatch nach dem Winter führt Steil, Bauer, Thieme und Co. am 22. März mit Türk Gücü Straubing direkt zu einem der Hauptkonkurrenten um die Meisterschaft.